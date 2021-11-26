Гоц, Михаил Рафаилович (Мойше)

Гоц, Михаил Рафаилович (Мойше) (1866, Москва — 25.08.1906, Берлин) — российский политик, один из организаторов Партии социалистов-революционеров (эсеров, ПСР). Брат А. Р. Гоца. Родился в купеческой семье. В 1885—1886 учился в Московском университете. В 1884—1886 участвовал в кружке сторонников «Народной воли». Был арестован по делу о народовольческой типографии. В 1888 сослан в Сибирь. В 1889 участвовал в событиях Якутской трагедии — вооруженном сопротивлении правительственным силам, приговорен к бессрочной каторге. В 1895 каторга заменена ссылкой в г. Курган. В 1898 Г. получил разрешение вернуться в Европейскую Россию, жил в Балаклаве и Одессе, торговал чаем. В 1900 эмигрировал. Один из организаторов «Вестника русской революции». Член Аграрной социалистической лиги. В 1901—1902 участвовал в создании ПСР, стал ее основным лидером. Член заграничного ЦК, один из организаторов Боевой организации эсеров. Член редакции газеты «Революционная Россия». Даже будучи парализованным болезнью, продолжал руководить партией. Лит.: Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т. 1. 1900—1907 гг. М., 1996; Политические партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. М., 1997; Прайсман Л. Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. М., 2001; Чернов В. И. В партии социалистов-революционеров. Воспоминания о восьми лидерах. СПб., 2007.