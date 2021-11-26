ФИГНЕР Вера Николаевна

ФИ́ГНЕР Вера Николаевна (25.06.1852, д. Никифорово, Тютюшский уезд, Казанская губерния – 15.06.1942, г. Москва) – Российская революционерка.

В 1869 г. окончила Казанский институт благородных девиц. Чтобы принести пользу людям, решила стать врачом. В 1872-1875 гг., обучаясь в Цюрихском и Бернском университетах на медицинском факультете, вошла в кружок "фричей" С. Бардиной. Фигнер считала социализм "новым Евангелием, перелицованным согласно изменившимся социальным условиям". Увлекалась идеями Н. Чернышевского , П. Лаврова и М. Бакунина . Вернувшись в Россию в 1875 г., в 1876 г. сдала экзамен на звание фельдшера, в 1878-1879 гг. работала в этом качестве на селе, участвуя в "хождении в народ". В мае 1879 г. Фигнер вступила в "Землю и волю", после раскола которой в августе вошла в ИК "Народной воли". Участвовала в покушениях на Александра II, в т.ч. 1 марта 1881. С июня 1882 г. до своего ареста в феврале 1883 г. (преданная С. Дегаевым) возглавила " Народную волю ", пыталась возродить организацию, считая, что ее "безопасность не стоит одной слезинки разочарования из глаз кого-нибудь из молодежи". Она считала, что единственным логическим концом ее общественного служения при сложившихся условиях могли стать тюрьма, каторга или смертная казнь, "только они гармонировали и венчали тот нравственный уклад, который сложился во мне". После заключения в Петропавловской крепости, 28 сентября 1884 г. на процессе 14-ти была приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, 20 лет которой она отбывала в Шлиссельбургской крепости в одиночной камере. В 1904-1906 г. - в ссылке. В 1906 г. эмигрировала. В 1907 г. вступила в партию эсеров, после разоблачения Е. Азефа вышла из нее. В 1915 г. вернулась в Россию. После Февральской революции выступала за объединение всех народнических партий. Почетный председатель (вместе с В. Черновым и Е. Брешко-Брешковской) Первого съезда крестьянских депутатов, член Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Член Предпарламента. Депутат Учредительного собрания, после его разгона отошла от политической деятельности, занялась литературным трудом. Работала в культурно-просветительском обществе "Культура и свобода", основанного в память о Февральской революции. Автор воспоминаний в т.ч. мемуарных очерков "Земля и воля" и "Настроение перед арестом", биографий революционеров, писем, стихотворений и т.д. С 1926 г. - персональная пенсионерка.

Сочинения:

Запечатленный труд. М., 1964;

Полное собрание сочинений. М., 1932.

Автор статьи: Шубин А.В.