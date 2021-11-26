БАКУНИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Революционер, мыслитель, идеолог и практик анархизма и народничества .

В 1828—1834 учился в Михайловском артиллерийском училище, произведен в прапорщики. В 1835 вышел в отставку. В 1835—1840 участвовал в кружке Н. В. Станкевича, тесно общался с В. Г. Белинским, А. И. Герценом и другими публицистами и литераторами. В 1836 опубликовал в «Телескопе» перевод лекции И. Г. Фихте «О назначении ученого». С 1837 изучал философию Г. В. Гегеля.

В 1840 выехал в Германию. В 1842 под псевдонимом Жюль Элизар опублуковал в «Немецком ежегоднике» А. Руге статью «Реакция в Германии», которую закончил словами: «Страсть к разрушению есть в то же время и творческая страсть». В 1843 опубликовал статью «Коммунизм». В 1844 за революционные выступления лишен прав дворянства . В июне 1848 принял участие в Славянском конгрессе и Пражском восстании 1848 . Выступал за федерацию славянских народов.

Был одним из лидеров Дрезденского восстания 1849. В 1850—1851 саксонский и австрийский суды приговорили Б. к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

В мае 1851 он был выдан российским властям и заключен в Петропавловскую крепость . Написал «Исповедь», обращенную к императору Николаю I . В 1854 переведен в Шлиссельбург, в 1857 сослан в Сибирь. В 1861 бежал из ссылки и прибыл в Лондон, где в 1862 вошел в редакцию «Колокола» . В работе «Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель» (1862) изложил три сценария свержения в России самодержавия.

С 1864 жил в Италии и Швейцарии. В 1864—1868 у Б. формируются идеи революционного анархизма. Он выступает за передачу средств производства коллективам работников, за федерализм (фактически — конфедерализм), формирование общества снизу вверх. Такое устройство Б. не считал государством. В работе «Федерализм, социализм и антитеологизм» (1868) он защищал широкую свободу личности и атеизм . Считал, что его программа может быть осуществлена путем бунта работников, который инициируют революционеры и маргинальные низы общества.

В 1863 Б. создал тайное революционное Интернациональное братство. В 1867 принял участие в конгрессе демократического и пацифистского объединения «Лига мира и свободы», но демонстративно его покинул вместе с радикальными делегатами. В 1868 создал Альянс социалистической демократии и вступил в женевскую секцию Интернационала 1-го . Полемика Б. и К. Маркса в рамках Интернационала переросла в обоюдную вражду. В 1869—1870 Б. сотрудничал с С. Нечаевым , считая его представителем российского революционного под­полья, затем подверг критике его практику и «Катехизис революционера».

Принял участие в Лионском восстании 1870 . В августе 1874 Б. последний раз принял участие в попытке восстания в Болонье. На конгрессе Интернационала в Гааге в сентябре 1872 Б. (в его отсут­ствие) по инициативе сторонников Маркса был исключен из организации. Сразу после этого в Сент-Имье федерации Интернационала Испании, Италии и других стран заявили о непризнании неправомерных решений Гаагского конгресса, что привело к расколу 1-го Интернационала. В своих работах «Кнуто-германская империя и социальная революция» (1871), «Государственность и анархия» (1873) и других Б. критиковал милитаризм, особенно прусский, либерализм , прикрывающий господ­ство буржуазии, и марксизм, ведущий к новому классовому господ­ству над трудящимися.

Сочинения:

Избранные сочинения. Пг.-М., 1919—1926;

Собрание сочинений и писем. М., 1934—1935;

Философия. Социология. Политика. М., 1989.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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