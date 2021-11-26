АШЕНБРЕННЕР Михаил Юльевич

Революционер-народоволец, подполковник (1878).

Из дворян . С 1865 служил в Туркестане, участвовал во взятии Ходжента (1866) и Самарканда (1868). С 1870 — в Одесском военном округе. С 1881 член военной организации «Народной воли» . Организовал ряд офицерских революционных кружков. По «процессу 14-ти» (1884) был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости. Освобожден в 1904. До 1917 жил в Смоленске под надзором полиции . В 1924 ему как ветерану революционного движения в армии приказом Реввоенсовета СССР было присвоено звание «старейший красноармеец».

Автор статьи: Дронов И.Е.