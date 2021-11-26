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АШЕНБРЕННЕР Михаил Юльевич
Революционер-народоволец, подполковник (1878).
Из дворян. С 1865 служил в Туркестане, участвовал во взятии Ходжента (1866) и Самарканда (1868). С 1870 — в Одесском военном округе. С 1881 член военной организации «Народной воли». Организовал ряд офицерских революционных кружков. По «процессу 14-ти» (1884) был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости. Освобожден в 1904. До 1917 жил в Смоленске под надзором полиции. В 1924 ему как ветерану революционного движения в армии приказом Реввоенсовета СССР было присвоено звание «старейший красноармеец».
Автор статьи: Дронов И.Е.
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