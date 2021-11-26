АЛЬЯНС СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

АЛЬЯНС СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ (АСД) - революционная социалистическая организация, созданная М. Бакуниным и его сторонниками.

Бакунин создал АСД после неудачной попытки направить на социалистический путь Лигу мира и свободы и объединить ее с I Интернационалом (МТР). В АСД вошли его товарищи по существовавшему с 1863 Интернациональному братству и новые сторонники перемен в Лиге. АСД был информационно закрытой организацией, так как планировала развивать подпольную революционную деятельность в странах с авторитарными режимами. С 1868 Бакунин сосредоточился на работе в МТР и 15 декабря предложил включить АСД в МТР на правах коллективного члена в соответствии со ст. 11 Устава МТР. Генеральный совет МТР по инициативе К.Маркса отверг это предложение, опасаясь создания центра консолидации анархистов в МТР. Бакунин формально согласился с этим условием, но связи между товарищами по АСД сохранились, и он превратился во фракцию в МТР, противостоящую фракции сторонников Маркса. Отношения между фракциями обострялись как по идеологическим, так и по организационным основаниям. При вступлении Альянса в Романскую федерацию МТР (Швейцария) бакунисты получили большинство, и старый Романский федеральный совет создал отдельную антибакунинскую секцию, сохранив за ней старое название. Генеральный совет признал ее, предложив федерации большинства называться Юрской. 02–07.09.1872 на Гаагском конгрессе МТР Бакунин и его сторонники были обвинены, помимо всего, в сохранении Альянса, который развернул нелегальную деятельность в МТР. Присутствующий в Гааге сторонник Бакунина Д. Гильом отверг предъявленные обвинения как необоснованные, но оба были исключены из Интернационала. Однако это решение не было признано собравшимися на конгресс в Сент-Имье 15–16.09.1872 представителями федераций МТР Испании, Италии, Швейцарии и др. В 1872–1873 МТР раскололся на два интернационала, считавших себя подлинными. АСД растворился в Интернационале федералистов.

Автор статьи: Шубин А.В.

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