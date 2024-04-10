9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Теория мифа в русской филологической науке XIX века. 1997

Топорков А.

Книга, подготовленная в Отделе фольклора Института мировой литературы им. А. М. Горького, посвящена истории осмысления мифологической проблематики в филологических концепциях Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева, А. А. Потебни и А. Н. Веселовского. Творческие портреты выдающихся отечественных ученых даются на широком фоне науки и культуры XIX века. Если ранее мифологические теории XIX в. рассматривались исключительно в рамках фольклористики, то автор настоящей книги прослеживает их тесную связь с философией и теоретическим языкознанием того времени.