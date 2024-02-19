Менделеев. Русский Леонардо да Винчи

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Мы знаем его как химика, автора Периодической системы элементов. Но на самом деле из более чем 500 его научных трудов химии посвящена лишь десятая часть. Физик, экономист, метролог, технолог, геолог, метеоролог, педагог, социолог и даже воздухоплаватель – Дмитрий Менделеев, русский Леонардо-да-Винчи.

Почему драки на мостах – русская народная забава? Как подработать бедному студенту – разгружать вагоны или написать учебник химии? Как Менделееву удалось изобрести нефтеналивной танкер? Правда ли, что у него одновременно было две жены, и какой была последняя прочитанная им книга?