УРУСОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Князь, чиновник Министерства земледелия и государственных имуществ, автор литературы о сельском хозяйстве.

Происхождение и семья.

Его отец – камергер Двора Его Императорского Величества, действительный статский советник князь Петр Александрович Урусов, а мать –Екатерина Николаевна Сипягина (р. 19 июля 1827 г. – ум. 25 ноября 1894 г.) – в придворном звании фрейлины Двора Его Императорского Величества. Князь С. П. Урусов был восьмым по счету ребенком в семье, всего детей было 11. Князь С. П. Урусов женился в 1883 году на Елизавете Сергеевне Головиной (р.30.05.1863), имел от нее сына Петра.

Государственная служба.

С 1877 г. на военной службе. В 1880 г. окончил Виленское пехотное училище. С 1886 г. корнет. Поручик лейб-гвардии кирасирский ее величества государыни, императрицы Марии Федоровны полка (расквартированного в Гатчине). Служил в Главном управлении коннозаводства, затем перешел на службу в Министерство земледелия и государственных имуществ, его имя встречается среди инспекторов по сельхозяйственной, рыбной и горной части. В 1905 г. получил чин действительного статского советника. С 1909 г. шталмейстер придворного штата и министерства царского двора. Затем состоял в Главном управлении государственного конезаводства. Член совета главного управления Министерства Внутренних дел, чиновник особых поручений при министре. Главный редактор Правительственного вестника.

С началом Первой мировой войны князь Урусов назначается начальником Главного управления по делам печати, а также - членом совета министра внутренних дел, при этом исполняя и упомянутые выше прежние должности. Однако и в это тяжелое время он пишет и издает новые книги по коневодству. Кроме того, он является автором огромного количества статей в периодической печати, посвященных животноводству, агрономии, кормопроизводству и сельскому хозяйству в целом.

Сельское хозяйство: практическая и публицистическая деятельность.

С 1880-х годов появляются книги князя С. П. Урусова по животноводству, посвященные крупному рогатому скоту, свиноводству, птицеводству, отдельным вопросам общего животноводства. В 1890-х годах он является главным редактором журналов "Русский охотник" и "Русский спорт". Однако главное внимание он всегда уделял коневодству, которому и посвящено большинство его работ. Главной среди них можно назвать поистине капитальный труд - "Книгу о лошади", которая выдержала три издания при жизни автора и переиздана в наше время. Князь Урусов является одним из составителей "Полной энциклопедии русского сельского хозяйства" в 12 томах (1900 - 1912) - издания, по качеству излагаемого материала до сих пор не имеющего себе равных не только в нашей стране, но и за ее пределами.

При поддержке императорского дома князь Урусов учредил "Российское общество козоводства", где всегда оставался председателем. Он вел очень активную деятельность, направленную на ввоз племенных коз разных пород из-за границы, организацию племенного дела в отечественном козоводстве, организацию эффективной и плодотворной работы самого Российского общества козоводства, а также на борьбу с яростными противниками насаждения козоводства в России, в числе которых был очень известный ученый Е. А. Богданов.

Расправа во время Гражданской войны.

Князю Сергею Петровичу Урусову было суждено разделить участь Николая II. Летом 1918 года по инициативе, исходившей от членов ЧК Северного Кавказа по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией на Кавказских Минеральных Водах стали арестовывать представителей дворянства и офицерства. Князь С. П. Урусов был арестован в Ессентуках 11 сентября, вместе с другими заключенными представителями высшей знати и офицерства содержался в Новоевропейской гостинице в г. Пятигорске. В ночь с 18 на 19 октября 1918 года князь С. П. Урусов был зверски убит вместе с 58-ю другими заключенными, среди них был и его родной брат. Их вывезли на кладбище к специально вырытой яме, возле которой убивали без применения огнестрельного оружия: шашками, штыками и ружейными прикладами.