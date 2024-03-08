ТУРАЕВ, БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Турáев, Борис Александрович (24.07[05.07].1868, Новогрудок — 23.06.1920, Петроград) — российский востоковед, основатель отечественной школы египтологии. Изучал историю Древнего Востока в Санкт-Петербургском университете под руководством О. Э. Лемма, продолжил обучение в Берлине, Париже и Турине.

С 1896 преподавал в Санкт-Петербургском университете, на Высших женских курсах в Москве и других учебных заведениях. Учениками Т. были В. В. Струве, Н. Д. Флиттнер, Т. Н. Бороздина-Козьмина и другие востоковеды.

Автор трудов «Бог Тот» (Лейпциг, 1898), «История Древнего Востока» (СПб., 1911–1914), «Египетская литература» (М., 1920) и др. Занимался переводом письменных источников и систематическим описанием памятников из собраний Российской империи. Внес значительный вклад в изучение истории коптской и эфиопской церквей. Один из основателей журнала «Христианский Восток» (1912–1920) и серии «Культурно-исторические памятники Древнего Востока» (1914–1918).

Содействовал в приобретении египетского собрания В. С. Голенищева Музеем изящных искусств в Москве, в 1912 был назначен его хранителем. Личная коллекция Т. передана в Государственный Эрмитаж.

Член Русского археологического общества (с 1895), член-корреспондент (1913) и академик (1918) Российской академии наук.

Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Лит. : Томашевич О. В . Объяснение в любви. Вместо послесловия // Тураев Б. А . Бог Тот. М., 2002. С. 315–388; Шаров А. В . Два документа о Б. А. Тураеве // Памятники и люди. М., 2004. С. 109–121. С. В. Иванов.