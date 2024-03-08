ТОЛСТОЙ, ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Толстóй, Дмитрий Андреевич (01[13].03.1823, Москва — 25.04[07.05].1889, Санкт-Петербург) — граф, государственный деятель, действительный тайный советник (1872), почетный член Императорской Санкт-Петербургской академии наук (АН) (1866), доктор философии Лейпцигского университета (1864). Из дворянского рода Толстых. Окончил Царскосельский лицей (1842). Поддерживал отмену крепостного права (см. Крепостного права отмена в России ), в реформах 1860–1870-х видел угрозу самодержавной власти. Обер-прокурор Священного Синода, член Госсовета (1865–1880). Осуществил церковные преобразования. Министр народного просвещения (1866–1880). В 1871 провел реформу среднего образования, которую либерально-демократические круги оценили как реакционную. По предложению Т. возобновил деятельность Варшавский университет (1869), основан Томский университет (1878, открыт в 1888 (см. Университеты в России ), открыт Сельскохозяйственный институт в Новой Александрии (1869), созданы первые учебные заведения для подготовки учителей гимназий. При поддержке Т. организованы высшие женские курсы в Москве (1872), Казани (1876), Санкт-Петербурге (1878), Киеве (1878). Назначен Александром III президентом АН (1882). Учредил ежегодную премию за работы в области естественных и гуманитарных наук (1882–1918). Министр внутренних дел (1882–1889), боролся с революционным движением. Подготовил ряд мер охранительного толка, в частности восстановление предварительной цензуры (1882), отмену автономии университетов, введение процентной нормы для евреев (1884) и др. Главной мерой считал расширение прав дворянства в местном самоуправлении. Действительный член Императорского русского географического общества (1847). Основатель Императорского русского исторического общества (1866).

Соч. : История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II. СПб., 1848; Римский католицизм в России: Историческое исследование. СПб., 1876–1877; Взгляд на учебную часть в России в XVIII столетии до 1782 года. СПб., 1885 и др.

Лит .: Степанов В. Л. Дмитрий Андреевич Толстой // Российские консерваторы. М., 1997. С. 233–286; Аникин Д. А. Церковно-общественная деятельность обер-прокурора св. синода графа Д. А. Толстого (1865–1880) // Христианское чтение. 2015. № 5. С. 146–163; Барыкина И. Е. «Типичный петербургский чиновник» граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889). СПб., 2022. А. В. Володько.