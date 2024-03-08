ТАТИЩЕВ, СЕРГЕЙ СПИРИДОНОВИЧ

Тати́щев, Сергей Спиридонович (28.02[12.03].1846, Санкт-Петербург — 07[20].08.1906, Грац, Австрия) — русский историк, дипломат и публицист.

Сын действительного статского советника С. Ф. Татищева. В 1862–1863 учился в Александровском лицее, но не закончил его. С 1864 — на службе в Азиатском департаменте министерства иностранных дел. В 1865–1877 последовательно являлся секретарем консульства в Рагузе, миссии в Афинах и посольства в Вене. Участвовал в заключении с Австро-Венгрией секретной Будапештской конвенции 1877 . Однако в том же году оставил службу (как считается, из-за позднее не подтвержденного обвинения в государственной измене).

Поступив во время Русско-турецкой вой­ны 1877–1878 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) добровольцем в Дунайскую армию, служил ординарцем при генерале Э. И. Тотлебене и был произведен в офицеры за военные заслуги, в том числе за осаду и штурм Плевны. В 1881–1883 — чиновник особых поручений при министрах внутренних дел Н. П. Игнатьеве и Д. А. Толстом . На основе документов III Отделения подготовил первые аналитические исследования о революционном движении и терроре.

После отставки в 1883 сотрудничал со многими журналами, в частности «Русским вестником» (где в 1889–1897 вел политическое обозрение), «Новым временем», «Nouvelle Revue». Также активно занимался изысканиями в области русской истории и дипломатии XIX в., истории собственного рода. В 1898 по приказу С. Ю. Витте направлен в Лондон как коммерческий агент министерства финансов. Вернувшись в Россию в 1903, поступил на службу в Главное управление по делам печати, в 1905–1906 являлся редактором газеты «Правительственный вестник». В 1906 получил чин действительного статского советника.

Избр. соч. : История социально-революционного движения в России. 1861–1881. СПб., 1887 (в соавт. с Н. Н. Голицыным); Внешняя политика императора Николая I. СПб., 1887; Император Николай I и иностранные дворы. Исторические очерки. СПб., 1889; Alexandre I et Napoleon d’après leur correspondance inédite 1801–1812. Paris, 1891; Род Татищевых. 1400–1900. СПб., 1900; Император Александр II. Его жизнь и царствование. В 2 т. СПб., 1903; История Российской дипломатии. М., 2010. Н. В. Татарчук .