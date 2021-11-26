ШИЛЬДЕР Николай Карлович

Историк, военный деятель.

Сын военного инженера К.А. Шильдера. Окончил пажеский корпус (1860) и Инженерную академию (1862). Принимал участие в русско-турецкой войне 1877-78. С 1878 на гражданской службе.

Начальник Николаевской инженерной академии, редактор журнала «Русская старина» (1892-93), директор Императорской Публичной библиотеки (1899-1902). Автор работ по истории военно-инженерного дела, в частности написал биографию своего отца К.А. Шильдера.

Основные труды посвящены истории правлений русских императоров. Сам Шильдер был монархистом. Особое место в своей историсофской концепции отводил идее неизбежности искупления грехов. Негативно оценивал правление Елизаветы Петровны за свержение и смерть царевича Иоанна VI . Александра I осуждал за участие в убийстве отца. Просчеты и неудачи их правления связывал с этими злодеяниями. Давал положительную оценку царствованию Екатерины II и Николая I. Одним из первых занялся изучением движения декабристов . Считал восстание 1825 следствием отхода Александра I от либерального пути.

Для работ Шильдера характерно введение в научный оборот множества ранее неизвестных документов.

Сочинения:

Граф Эдуард Иванович Тотлебен, его жизнь и деятельность. СПб., 1885-1886. Т. 1-2;

Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1897-1898. Т. 1-4;

Император Павел Первый. СПб., 1901;

Император Николай Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1-2.