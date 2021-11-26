ЩАПОВ АФАНАСИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ

Историк, писатель, общественный деятель.

Окончил Казанскую духовную академию (1856). Магистерская диссертация: «Русский раскол старообрядчества» (1858). Профессор Казанского университета (1860-1861). Был уволен после протеста в связи с расстрелом крестьян в с. Бездна.

Сформулировал земско-областную теорию, в которой доказывал, что именно земство, областничество, самоуправление – главные черты русской истории. Их он противопоставлял государственной централизации, видя в давлении государства на земство основную причину антиправительственных движений в русской истории.

Большое внимание историк уделял изучению старообрядчества. В своей классической монографии «Русский раскол старообрядчества» (Казань, 1858) он доказывал, что раскольническое движение вызвано не столько религиозными причинами, сколько протестом против государственного произвола. Таким образом, он подчеркивал социальную сущность данного феномена.

В 1860-е годы А.П. Щапов отказался от своей земско-областной теории и сосредоточился на изучении влияния климата на народный дух.

Сочинения:

Сочинения А.П. Щапова в 3 томах. СПб., 1906.