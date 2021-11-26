РЕЗАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Русский архитектор, профессор, ректор по архитектуре Императорской Академии художеств , тайный советник.

Семья. Образование

А.И. Резанов родился в 1817 году в Санкт-Петербурге в семье аудитора. В 10-летнем возрасте Резанов начал учиться в Императорской Академии художеств на архитектурном отделении в классе К.А. Тона. В 1839 году он окончил Академию со званием художника архитектуры XIV класса.

Карьера

Тон стал настоящим наставником для Резанова. На строительстве Кремлевского дворца и Малого театра Александр был помощником великого архитектора. Участвовал он и в создании “Атласа нормальных сельских строений”, вышедшего под руководством Тона в 1840 году.

Дальнейшее обучение и наработка опыта Резанова проходили в Италии. В 1850 году он вернулся в Россию, получил звание академика архитектуры и стал старшим архитектором Департамента уделов. Начал преподавательскую деятельность. С 1854 года был преподавателем черчения и строительного искусства в Землемерном училище в Санкт-Петербурге, с 1857 года — в Императорской Академии художеств. В 1865 году стал профессором Императорской Академии художеств, в 1871 году - ректором Академии по архитектуре.

Александр Иванович был почетным членом Императорского Санкт-Петербургского Общества архитекторов, почетным членом-корреспондентом Королевского института британских архитекторов.

Проекты

Среди проектов и осуществленных построек Александра Ивановича Резанова: Мост-плотина на Михайловской даче (Петергоф), парк на Михайловской даче (Петергоф), перестройка Путевого дворца (Тверь), перестройка особняка К.Т. Солдатенкова (Москва), Дом Пономарева (Санкт-Петербург), церковь св. Параскевы (Вильно), церковь св. Николая Чудотворца (Вильно) и др.

Самым известным творением Резанова стал дворец великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, построенный в 1862-1872 годах. Трехэтажное здание дворца было исполнено в духе палаццо эпохи Ренессанса . Внутренняя отделка также была эффектна. Особенно выделялась мраморная Парадная лестница, созданная в стиле французского Ренессанса Франциска I.

А.И. Резанов скончался в Санкт-Петербурге в 1887 году. Похоронен на Смоленском православном кладбище.