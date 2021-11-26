ПОПОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
ПОПОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - российский издатель, общественный деятель.
Из рода Барановых. Окончила Василеостровскую женскую гимназию (1865). Жена (с 1869) Александра Николаевича Попова (1841-1910), председатель Новгородской губернской (1873-1882) и Краснинской уездной (с 1901) земских управ, кадета, депутата 1-й Государственной думы (1906). В 1870-х годах познакомилась с отбывавшим ссылку в Новгороде Н.В. Шелгуновым, который оказал большое влияние на формирование демократических взглядов Попова (в 1884 году добилась, чтобы Шелгунов после ареста был сослан не в Сибирь, а в имение Поповых, в селе Воробьёво). Открыла ряд начальных школ в Смоленской губернии. С середины 1890-х годов жила преимущественно в Санкт-Петербурге. В апреле - декабре 1894 года соиздатель журнала «Русское богатство». В том же году основала издательство научной и общественно-политической литературы (после смерти Поповой принадлежало учреждённому в 1908 году «Товариществу издательского дела и книжной торговли О.Н. Поповой», в 1894-1919 годы издательство выпустило 753 названия книг).
В 1895 году Попова приобрела библиотеку-читальню А.А. Черкесова в Санкт-Петербурге (ныне Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского), существенно пополнила её фонды. В 1895-1897 годы издавала журнал «Новое слово», пригласила в него молодых марксистов В.А. Поссе, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановского, затем передала журнал близкому к марксистам М.Н. Семёнову. Инициатор создания книгоиздательского товарищества «Знание» (1898), была его крупнейшим пайщиком, поддерживала тесные связи с его руководителями К.П. Пятницким и М. Горьким (в 1902 году отказалась от своего пая в размере 52 тысяч рублей в пользу последнего). В 1899 году открыла книжный магазин (одна из явок петербургских марксистов).