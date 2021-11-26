ПОПОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
ПОПОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ - российский китаевед, переводчик, дипломат, действительный статский советник (1897), член-корреспондент Петербургской АН (1890).
Из семьи священника. Окончил Курское духовное училище (1859), ввиду блестящих способностей без экзаменов был принят в Курскую духовную семинарию (окончил в 1865), затем поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1866 года по собственному прошению отчислен из академии (одновременно уволен из духовного звания) и поступил на факультет восточных языков Санкт-Петербургского государственного университета по китайско-монгольско-маньчжурскому разряду (окончил в 1870). С 1870 года в Азиатском департаменте МИД. В том же году направлен в Пекин студентом-стажёром при Российской дипломатической миссии, с 1873 года драгоман, с 1879 года старший драгоман (исполняющий должность с 1877 года). Генеральный консул в Пекине (1886-1902). Помимо дипломатической работы, Попов значительное внимание уделял науке. В 1879 году вышел составленный им Русско-китайский словарь (впоследствии Попов выпустил ещё 2 дополненных издания этого словаря). В 1888 году завершил и подготовил к публикации Китайско-русский словарь, начатый его другом П.И. Кафаровым. Приват-доцент Санкт-Петербургского университета (1902-1905). В этот период им были выполнены первые переводы на русский язык классических текстов конфуцианства: философских трактатов «Мэн-цзы» (1904) и «Лунь-юй» («Беседы и суждения») (1910); написан ряд трудов о государственном устройстве Китая и китайской религии. Своими культурологическими и лингвистическими сочинениями Попов внёс значительный вклад в развитие российского китаеведения, изучение истории и особенностей конфуцианства.
В 1866 году по собственному прошению отчислен из академии (одновременно уволен из духовного звания) и поступил на факультет восточных языков Санкт-Петербургского государственного университета по китайско-монгольско-маньчжурскому разряду (окончил в 1870). С 1870 года в Азиатском департаменте МИД. В том же году направлен в Пекин студентом-стажёром при Российской дипломатической миссии, с 1873 года драгоман, с 1879 года старший драгоман (исполняющий должность с 1877 года). Генеральный консул в Пекине (1886-1902). Помимо дипломатической работы, Попов значительное внимание уделял науке. В 1879 году вышел составленный им Русско-китайский словарь (впоследствии Попов выпустил ещё 2 дополненных издания этого словаря). В 1888 году завершил и подготовил к публикации Китайско-русский словарь, начатый его другом П.И. Кафаровым. Приват-доцент Санкт-Петербургского университета (1902- 1905). В этот период им были выполнены первые переводы на русский язык классических текстов конфуцианства: философских трактатов «Мэн-цзы» (1904) и «Лунь-юй» («Беседы и суждения») (1910); написан ряд трудов о государственном устройстве Китая и китайской религии. Своими культурологическими и лингвистическими сочинениями Попов внёс значительный вклад в развитие российского китаеведения, изучение истории и особенностей конфуцианства.
Сочинения:
Русско-китайский словарь. СПб., 1879. 2-е изд. Пекин, 1896;
3-е изд. Токио, 1900;
Китайско-русский словарь... Пекин, 1888. Т. 1-2;
Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монгольских кочевьях. СПб., 1895;
Государственный строй Китая и органы управления. СПб., 1903;
Китайский философ Мэн-цзы. СПб., 1904. М., 1998;
Китайский Пантеон. СПб., 1907;
Изречения Конфуция, учеников его и других лиц. СПб., 1910.