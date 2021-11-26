ПОПОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

ПОПОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ - российский ки­тае­вед, пе­ре­во­дчик, ди­пло­мат, действительный статский советник (1897), член-корреспондент Пе­тербургской АН (1890).

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Кур­ское ду­хов­ное училище (1859), вви­ду бле­стя­щих спо­соб­но­стей без эк­за­ме­нов был при­нят в Кур­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (окон­чил в 1865), за­тем по­сту­пил в Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию. В 1866 года по собственному про­ше­нию от­чис­лен из ака­де­мии (од­но­вре­мен­но уво­лен из ду­хов­но­го зва­ния) и по­сту­пил на факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского государственного университета по китайско-монгольско-маньчжурскому раз­ря­ду (окон­чил в 1870). С 1870 года в Ази­атском департаменте МИД. В том же го­ду на­прав­лен в Пе­кин сту­ден­том-ста­жё­ром при Российской ди­пло­ма­тической мис­сии, с 1873 года дра­го­ман, с 1879 года стар­ший дра­го­ман (исполняющий должность с 1877 года). Ге­не­раль­ный кон­сул в Пе­ки­не (1886-1902). По­ми­мо ди­пло­ма­тической ра­бо­ты, Попов зна­чительное вни­ма­ние уде­лял нау­ке. В 1879 году вы­шел со­став­лен­ный им Русско-китайский сло­варь (впо­след­ст­вии Попов вы­пус­тил ещё 2 до­пол­нен­ных из­да­ния это­го сло­ва­ря). В 1888 году за­вер­шил и под­го­то­вил к пуб­ли­ка­ции Китайско-русский сло­варь, на­ча­тый его дру­гом П.И. Ка­фа­ро­вым. При­ват-до­цент Санкт-Пе­тербургского университета (1902-1905). В этот пе­ри­од им бы­ли вы­пол­не­ны пер­вые пе­ре­во­ды на русский язык клас­сических тек­стов кон­фу­ци­ан­ст­ва: фи­лософских трак­татов «Мэн-цзы» (1904) и «Лунь-юй» («Бе­се­ды и су­ж­де­ния») (1910); на­пи­сан ряд тру­дов о государственном уст­рой­ст­ве Ки­тая и китайской ре­ли­гии. Свои­ми куль­ту­ро­ло­гическими и лин­гвис­тическими со­чи­не­ния­ми Попов внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие российского ки­тае­ве­де­ния, изу­че­ние ис­то­рии и осо­бен­но­стей кон­фу­ци­ан­ст­ва .

В 1866 году по собственному про­ше­нию от­чис­лен из ака­де­мии (од­но­вре­мен­но уво­лен из ду­хов­но­го зва­ния) и по­сту­пил на факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского государственного университета по китайско-монгольско-маньчжурскому раз­ря­ду (окон­чил в 1870). С 1870 года в Ази­атском департаменте МИД. В том же го­ду на­прав­лен в Пе­кин сту­ден­том-ста­жё­ром при Российской ди­пло­ма­тической мис­сии, с 1873 года дра­го­ман, с 1879 года стар­ший дра­го­ман (исполняющий должность с 1877 года). Ге­не­раль­ный кон­сул в Пе­ки­не (1886-1902). По­ми­мо ди­пло­ма­тической ра­бо­ты, Попов зна­чительное вни­ма­ние уде­лял нау­ке. В 1879 году вы­шел со­став­лен­ный им Русско-китайский сло­варь (впо­след­ст­вии Попов вы­пус­тил ещё 2 до­пол­нен­ных из­да­ния это­го сло­ва­ря). В 1888 году за­вер­шил и под­го­то­вил к пуб­ли­ка­ции Китайско-русский сло­варь, на­ча­тый его дру­гом П.И. Ка­фа­ро­вым. При­ват-до­цент Санкт-Пе­тербургского университета (1902- 1905). В этот пе­ри­од им бы­ли вы­пол­не­ны пер­вые пе­ре­во­ды на русский язык клас­сических тек­стов кон­фу­ци­ан­ст­ва: фи­лософских трак­татов «Мэн-цзы» (1904) и «Лунь-юй» («Бе­се­ды и су­ж­де­ния») (1910); на­пи­сан ряд тру­дов о государственном уст­рой­ст­ве Ки­тая и китайской ре­ли­гии. Свои­ми куль­ту­ро­ло­гическими и лин­гвис­тическими со­чи­не­ния­ми Попов внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие российского ки­тае­ве­де­ния, изу­че­ние ис­то­рии и осо­бен­но­стей кон­фу­ци­ан­ст­ва.

Сочинения:

Рус­ско-ки­тай­ский сло­варь. СПб., 1879. 2-е изд. Пе­кин, 1896;

3-е изд. То­кио, 1900;

Ки­тай­ско-рус­ский сло­варь... Пе­кин, 1888. Т. 1-2;

Мэн-гу-ю-му-цзи. За­пис­ки о мон­голь­ских ко­чевь­ях. СПб., 1895;

Го­су­дар­ст­вен­ный строй Ки­тая и ор­га­ны управ­ле­ния. СПб., 1903;

Ки­тай­ский фи­ло­соф Мэн-цзы. СПб., 1904. М., 1998;

Ки­тай­ский Пан­те­он. СПб., 1907;

Из­ре­че­ния Кон­фу­ция, уче­ни­ков его и дру­гих лиц. СПб., 1910.