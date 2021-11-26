ПОЛУДЕНСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
ПОЛУДЕНСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ - российский библиограф, историк, библиофил, церемониймейстер (1868).
Дворянин. Сын П.С. Полуденского (1777-1852), тайный советник (1834), сенатора (с 1837/38), первоприсутствующего в 8-м департаменте Сената (с 1847). Полуденский окончил историко-филологический факультет Московского университета (1849). Служил в Московском главном архиве МИД (с 1849), Московской дворцовой конторе (с 1859 года; с 1863 года чиновник по особым поручениям при президенте конторы). Основатель (вместе с А.Н. Афанасьевым) и редактор (1858-1859) журнала «Библиографические записки» - первого в России историко-литературного библиографического и археографического издания; поместил в нём ряд статей («Материалы для биографии Н.И. Новикова», 1859 год, № 17, и другие). Один из первых библиографов в России, целенаправленно занимавшихся библиографированием статей исторической тематики из периодических изданий. Составил аннотированные указатели статей по истории, географии, статистике, праву и библиографии, помещённых в журналах «Московский вестник» за 1827-1830 годы (1859) и «Вестник Европы» за 1802-1830 годы (1861). Полуденский стремился повысить информативность библиографической записи: на основе тщательного знакомства с текстами публикаций приводил сведения об их позднейших перепечатках в собраниях сочинений, альманахах, сборниках; фиксировал любые разночтения, особенно в публикациях исторических источников. Фактически аннотации Полуденского представляют собой рефераты публикаций. В ряде случаев он сопровождал их максимально полным списком литературы по теме аннотируемой статьи. Эти списки имеют самостоятельную информационную ценность.
Опубликовал «Описание Патриаршей библиотеки 1718 года» (журнал «Русский архив», 1864 год, № 3-4). Автор работ по истории книжной культуры: «Типография Мея и Кряжева» (1859), «Трёхсотлетие московского книгопечатания» (1864), «Львовские Евангелия ХVII века» (1868) и других. В работе «Русская история Мильтона» (1860) первым в России познакомил читателей с сочинением Дж. Мильтона о Русском государстве. Активный член Общества любителей русской словесности. Полуденский владел одной из богатейших личных библиотек в России (включала родовую библиотеку Луниных; мать Полуденского - двоюродная сестра М.С. Лунина). Часть книг Полуденского пожертвовал библиотеке Московского университета, Чертковской библиотеке и Рязанской публичной библиотеке. После смерти Полуденского оставшаяся часть его библиотеки продана в розницу с аукциона.
Сочинения:
Карты реки Дона, изданные в Амстердаме // Вестник Русского географического общества. 1856. Ч. 18. № 6;
Материалы для истории Дружеского ученого общества 1782 г. М., 1863;
[Библиофильские разыскания] // Собиратели книг в России. М., 1988.