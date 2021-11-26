ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 1872

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 1872 года - од­на из круп­ней­ших в Рос­сии вы­ста­вок XIX века, от­ра­зив­шая дос­ти­же­ния в об­лас­ти про­мыш­лен­но­сти, сель­ско­го хо­зяй­ст­ва, транс­пор­та, во­енного де­ла, нау­ки, тех­ни­ки и куль­ту­ры.

Бы­ла при­уро­че­на к 200-ле­тию со дня ро­ж­де­ния императора Пет­ра I . Ор­га­ни­зо­ва­на по ини­циа­ти­ве Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (в пер­вую оче­редь - чле­на его со­ве­та А.П. Бо­гда­но­ва) с це­лью со­брать не­об­хо­ди­мые экс­по­на­ты для соз­да­вав­ше­го­ся Му­зея при­клад­ных зна­ний (бу­ду­ще­го По­ли­тех­ни­че­ско­го му­зея). В под­го­тов­ке вы­став­ки уча­ст­во­ва­ли Московское отде­ле­ние Русского тех­нического общества, Московское общество сельского хозяйства, Русское общество акк­ли­ма­ти­за­ции жи­вот­ных и рас­те­ний, Московское общество рас­про­стра­не­ния тех­нических зна­ний, По­ли­тех­ническое общество и другие, а так­же Московское городское об­щественное управ­ле­ние и государственные ве­дом­ст­ва. Со­став ор­га­ни­зационного комитета: про­фес­со­ра Московского университета - Бо­гда­нов, А.Ю. Да­ви­дов, С.М. Со­ловь­ёв, Г.Е. Щу­ров­ский и другие, государственные дея­те­ли - министр государственных иму­ществ А.А. Зе­ле­ной, тур­ке­стан­ский генерал-гу­бер­на­тор К.П. фонКа­уф­ман, во­енный министр Д.А. Ми­лю­тин, министр народного про­све­ще­ния граф Д.А. Тол­стой и другие, куп­цы Н.А. Най­дё­нов, С.М. Треть­я­ков и другие; председатель - главный начальник во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний Н.В. Иса­ков. Вы­став­ка фи­нан­си­ро­ва­лась главным образом за счёт об­щественных и ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний, в основном пред­при­ни­ма­те­лей (книга С.М. Го­ли­цы­на, П.И. Гу­бо­ни­на, Н.Н. Кон­ши­на, К.Ф. фон Мек­ка, Т.С. Мо­ро­зова, Най­дё­но­ва и других). Про­хо­ди­ла с 30 мая (11 ию­ня) по 1(13) сентября в Ма­не­же и в 86 временных па­виль­о­нах близ Мо­с­ков­ско­го Крем­ля , из ко­то­рых осо­бен­но вы­де­ля­лось зда­ние морского от­де­ла - пер­вая по­строй­ка в Рос­сии, вы­пол­нен­ная це­ли­ком из ме­тал­ла и стек­ла (архитектор И.А. Мо­ни­гет­ти, инженер Н.И. Пу­ти­лов). Главный ар­хи­тек­тор вы­став­ки - Д.Н. Чи­ча­гов, в про­ек­ти­ро­ва­нии па­виль­о­нов так­же уча­ст­во­ва­ли В.А. Гарт­ман, И.П. Ро­пет и другие. От Бре­ст­ско­го (ны­не Бе­ло­рус­ско­го) во­кза­ла до политехнической бы­ла про­ло­же­на пер­вая в Мо­ск­ве ли­ния кон­но-же­лез­ной до­ро­ги. Бы­ли уст­рое­ны специальная ти­по­гра­фия, в ко­то­рой еже­днев­но вы­хо­ди­ла газета «Вест­ник Мо­с­ков­ской по­ли­тех­ни­че­ской вы­став­ки», и га­зо­вый за­вод для ос­ве­ще­ния па­виль­о­нов. Уча­ст­во­ва­ло около 2 тысяч ино­стран­ных (из Ав­ст­ро-Венг­рии, Бель­гии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии и других стран) и свыше 10 тысяч российских экс­по­нен­тов (фаб­ри­кан­ты, ча­ст­ные ли­ца, государственные ве­дом­ст­ва, об­ще­ст­ва, му­зеи и так далее).

Вы­став­ка со­стоя­ла из 27 от­де­лов. На ней бы­ли пред­став­ле­ны го­то­вые из­де­лия, все ста­дии про­из­водственного про­цес­са, а так­же его на­учное обес­пе­че­ние (мо­де­ли, чер­те­жи, схе­мы и прочее). Де­мон­ст­ри­ро­ва­лись дей­ст­вую­щие ма­ши­ны, па­ро­хо­ды (на реке Мо­ск­ва), па­ро­во­зы, мно­го­численные при­бо­ры и другое. В зда­нии ис­то­рического от­де­ла, на­по­ми­нав­шем Ко­ло­мен­ский дво­рец ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, бы­ли пред­став­ле­ны порт­ре­ты Пет­ра I и его спо­движ­ни­ков, сельско-хозяйственные, промышленные из­де­лия, пред­ме­ты искусства 1-й четверти XVIII века; в во­ен­ном, мор­ском и се­ва­сто­поль­ском от­де­лах - экс­по­на­ты по ис­то­рии ар­мии и морского фло­та XVIII-XIX веков, а так­же свя­зан­ные с обо­ро­ной Се­ва­сто­по­ля в Крым­ской вой­не 1853-1856 годов, во­енные и морские ре­ли­к­вии. В отдельных па­виль­о­нах раз­ме­ща­лись экс­по­зи­ции Тур­ке­ста­на и Кав­ка­за. Сре­ди па­виль­о­нов-экс­по­на­тов (об­раз­цо­вых по­стро­ек) - дом зем­ле­вла­дель­ца (архитектор К.Ю. Шульц), шко­ла, ле­чеб­ни­ца с ап­те­кой, боль­ни­ца (архитектор И.В. Штром), цер­ковь (Н.А. Шо­хин), «пи­том­ник для груд­ных и на­чи­наю­щих хо­дить де­тей» (яс­ли-сад). На вы­став­ке со­сто­ял­ся пер­вый в Рос­сии по­каз кол­лек­ций зна­ков поч­то­вой оп­ла­ты.

На от­кры­тии политехнической выставки впер­вые ис­пол­не­на на­пи­сан­ная по это­му слу­чаю кан­та­та П.И. Чай­ков­ско­го «В па­мять 200-ле­тия ро­ж­де­ния Пет­ра Ве­ли­ко­го» на сло­ва Я.П. По­лон­ско­го. Во вре­мя вы­став­ки про­хо­ди­ли чте­ния, дис­пу­ты, лек­ции, дей­ст­во­ва­ли пуб­лич­ные пе­да­го­гические кур­сы для учи­те­лей на­чаль­ной шко­лы, да­вал пред­став­ле­ния Народный те­атр (режиссер А.Ф. Фе­до­тов). Вы­став­ку по­се­ти­ли 750 тысяч человек. Она от­ра­зи­ла пе­ре­ме­ны, выз­ван­ные про­мыш­лен­ным пе­ре­во­ро­том, об­щественный подъ­ём в эпо­ху «Ве­ли­ких ре­форм», сыг­ра­ла ог­ром­ную роль в рас­про­стра­не­нии на­учных и на­учно-тех­нических зна­ний в Рос­сии. Экс­по­на­ты политехнической выставки по­слу­жи­ли ос­но­вой для со­зда­ния По­ли­тех­нического му­зея и Ис­то­ри­че­ско­го му­зея.

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