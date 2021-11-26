ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 1872
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 1872 года - одна из крупнейших в России выставок XIX века, отразившая достижения в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, военного дела, науки, техники и культуры.
Была приурочена к 200-летию со дня рождения императора Петра I. Организована по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (в первую очередь - члена его совета А.П. Богданова) с целью собрать необходимые экспонаты для создававшегося Музея прикладных знаний (будущего Политехнического музея). В подготовке выставки участвовали Московское отделение Русского технического общества, Московское общество сельского хозяйства, Русское общество акклиматизации животных и растений, Московское общество распространения технических знаний, Политехническое общество и другие, а также Московское городское общественное управление и государственные ведомства. Состав организационного комитета: профессора Московского университета - Богданов, А.Ю. Давидов, С.М. Соловьёв, Г.Е. Щуровский и другие, государственные деятели - министр государственных имуществ А.А. Зеленой, туркестанский генерал-губернатор К.П. фонКауфман, военный министр Д.А. Милютин, министр народного просвещения граф Д.А. Толстой и другие, купцы Н.А. Найдёнов, С.М. Третьяков и другие; председатель - главный начальник военно-учебных заведений Н.В. Исаков. Выставка финансировалась главным образом за счёт общественных и частных пожертвований, в основном предпринимателей (книга С.М. Голицына, П.И. Губонина, Н.Н. Коншина, К.Ф. фон Мекка, Т.С. Морозова, Найдёнова и других). Проходила с 30 мая (11 июня) по 1(13) сентября в Манеже и в 86 временных павильонах близ Московского Кремля, из которых особенно выделялось здание морского отдела - первая постройка в России, выполненная целиком из металла и стекла (архитектор И.А. Монигетти, инженер Н.И. Путилов). Главный архитектор выставки - Д.Н. Чичагов, в проектировании павильонов также участвовали В.А. Гартман, И.П. Ропет и другие. От Брестского (ныне Белорусского) вокзала до политехнической была проложена первая в Москве линия конно-железной дороги. Были устроены специальная типография, в которой ежедневно выходила газета «Вестник Московской политехнической выставки», и газовый завод для освещения павильонов. Участвовало около 2 тысяч иностранных (из Австро-Венгрии, Бельгии, Великобритании, Германии и других стран) и свыше 10 тысяч российских экспонентов (фабриканты, частные лица, государственные ведомства, общества, музеи и так далее).
Выставка состояла из 27 отделов. На ней были представлены готовые изделия, все стадии производственного процесса, а также его научное обеспечение (модели, чертежи, схемы и прочее). Демонстрировались действующие машины, пароходы (на реке Москва), паровозы, многочисленные приборы и другое. В здании исторического отдела, напоминавшем Коломенский дворец царя Алексея Михайловича, были представлены портреты Петра I и его сподвижников, сельско-хозяйственные, промышленные изделия, предметы искусства 1-й четверти XVIII века; в военном, морском и севастопольском отделах - экспонаты по истории армии и морского флота XVIII-XIX веков, а также связанные с обороной Севастополя в Крымской войне 1853-1856 годов, военные и морские реликвии. В отдельных павильонах размещались экспозиции Туркестана и Кавказа. Среди павильонов-экспонатов (образцовых построек) - дом землевладельца (архитектор К.Ю. Шульц), школа, лечебница с аптекой, больница (архитектор И.В. Штром), церковь (Н.А. Шохин), «питомник для грудных и начинающих ходить детей» (ясли-сад). На выставке состоялся первый в России показ коллекций знаков почтовой оплаты.
На открытии политехнической выставки впервые исполнена написанная по этому случаю кантата П.И. Чайковского «В память 200-летия рождения Петра Великого» на слова Я.П. Полонского. Во время выставки проходили чтения, диспуты, лекции, действовали публичные педагогические курсы для учителей начальной школы, давал представления Народный театр (режиссер А.Ф. Федотов). Выставку посетили 750 тысяч человек. Она отразила перемены, вызванные промышленным переворотом, общественный подъём в эпоху «Великих реформ», сыграла огромную роль в распространении научных и научно-технических знаний в России. Экспонаты политехнической выставки послужили основой для создания Политехнического музея и Исторического музея.