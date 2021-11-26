ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОКРО́ВСКИЙ НИКОЛА́Й ВАСИ́ЛЬЕВИЧ - российский историк искусства, педагог, археолог.
Сын священника, образование получил в Костромской духовной семинарии (1870), затем в Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА), по окончании которой в 1874 году был оставлен в качестве приват-доцента на кафедре церковной археологии и литургики, что и определило область его научных исследований (экстраординарный профессор, 1883 год; ординарный профессор и инспектор академии, 1893-1899 годы). В 1876-1877 годы командирован за границу для ознакомления с методами преподавания этих дисциплин в европейских университетах. По итогам поездки Покровский разработал курс лекций по церковной археологии и литургике (опубликован в 1882-1885 годы). Организатор Музея церковно-археологических древностей при СПбДА (1879). Одновременно работал в Санкт-Петербургском археологическом институте (глава кафедры церковной археологии; директор, 1898-1917 годы). Главный труд Покровского - «Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских» (издан в 1892) предвосхитил иконографические исследования Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачёва; для интерпретации культовых изображений Покровский впервые в отечественной науке привлёк широкий круг письменных источников, включая церковные апокрифы. Придерживаясь правомонархических взглядов, Покровский стал одним из учредителей партии «Русское собрание» (1900). Научная и педагогическая деятельность Покровского вывела на качественно новый уровень преподавание церковной археологии в духовных школах как самостоятельные дисциплины.
Сочинения:
Происхождение древнехристианской базилики. СПб., 1880;
Миниатюры Евангелия Гелатского монастыря XII в. СПб., 1887;
Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства. СПб., 1887;
Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства. Од., 1887;
Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. М., 1890;
Лекции по литургике. СПб., 1892;
Чин священного коронования государей в его истории и современном состоянии. СПб., 1896;
Справочная книжка для любителей церковной архитектуры. СПб., 1904;
Очерки памятников христианской иконографии и искусства. 3-е изд. СПб., 1910.