Писко́рский, Владимир Константинович

Писко́рский, Владимир Константинович (29.07[10.08].1867, Одесса — 03[16].08.1910, Казань) — историк и педагог. Первый русский историк-­испанист.

Окончил историко-­филологический факультет Киевского университета (1890), ученик В. И. Лучицкого. Изначально сферой научных интересов П. было итальянское Возрождение, однако затем он выбрал научной темой средневековую Испанию. Был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. Командировка за границу и продолжительное пребывание в Испании дали ему возможность собрать материалы для дальнейшей исследовательской работы. На основании собранных документов П. написал магистерскую («Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних веков к новым», 1897), а затем и докторскую диссертацию («Крепостное право в Каталонии в средние века», 1901). Преподавал всеобщую историю в Нежинском историко-­филологическом институте (1898–1906), профессор Казанского университета (с 1906). В начале 1905 поддержал забастовку студентов в знак протеста против «Кровавого воскресенья» . Член-корреспондент Королевской академии искусств в Барселоне (1901). Погиб в результате несчастного случая.

Лит. : Хвостов М. М. Владимир Константинович Пискорский, 1867–1910. Казань, 1911; В. К. Пискорский и развитие науки всеобщей истории в России: сб. науч. статей. Казань, 2019. Н. А. Могилевский .