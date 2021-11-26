ПИЛСУДСКИЙ БРОНИСЛАВ ОСИПОВИЧ

ПИЛСУДСКИЙ БРОНИСЛАВ ОСИПОВИЧ - польский эт­но­граф.

Из польской шляхты.

Брат Ю.К. Пил­суд­ско­го, вме­сте с ко­то­рым в 1882 году ос­новал пат­рио­ти­ческий кру­жок са­мо­об­ра­зо­ва­ния «Спуй­ня» («Sp9ojnia»).

С 1886 года учил­ся на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского уни­верситета . В 1887 году по де­лу тер­ро­ри­стической фрак­ции пар­тии «На­род­ная во­ля» осу­ж­дён на смерт­ную казнь, за­ме­нён­ную 15 го­да­ми ка­торж­ных ра­бот на острове Са­ха­лин. В 1887-1893 годах от­бы­вал ка­тор­гу в Ры­ковской ка­торж­ной тюрь­ме Ты­мов­ско­го округа, в 1897 году пе­ре­ве­дён на по­се­ле­ние.

Изу­чал ай­нов, нив­хов и уй­ль­та. Же­нив­шись на айн­ской жен­щи­не (пле­мян­ни­це ме­ст­но­го во­ж­дя), по­се­лил­ся в айн­ской де­рев­не, по­стро­ил в ней шко­лу, в ко­то­рой учил айн­ских де­тей русскому язы­ку и ма­те­ма­ти­ке. Сде­лал уни­каль­ные за­пи­си на вос­ко­вых ва­ли­ках пе­сен и ре­чи ай­нов (не рас­шиф­ро­ва­ны), со­ста­вил сло­ва­ри айн­ско­го и нивх­ско­го язы­ков.

В 1905 году вер­нул­ся в Поль­шу.

С конца 1917 года в Па­ри­же, где со­труд­ни­чал с Поль­ским на­цио­наль­ным ко­ми­те­том . В 1918 году уто­нул в Се­не.

С 1997 при Са­ха­лин­ском государственном об­ла­ст­ном крае­ведческом му­зее дей­ст­ву­ет Институт на­сле­дия Бро­ни­сла­ва Пил­суд­ско­го.

Сочинения:

The collected works. N.Y., 1998-2004. Vol. 1-4;

Фольк­лор са­ха­лин­ских ай­нов. Юж­но-Са­ха­линск, 2002.