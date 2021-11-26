ПИЛСУДСКИЙ БРОНИСЛАВ ОСИПОВИЧ
ПИЛСУДСКИЙ БРОНИСЛАВ ОСИПОВИЧ - польский этнограф.
Из польской шляхты.
Брат Ю.К. Пилсудского, вместе с которым в 1882 году основал патриотический кружок самообразования «Спуйня» («Sp9ojnia»).
С 1886 года учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1887 году по делу террористической фракции партии «Народная воля» осуждён на смертную казнь, заменённую 15 годами каторжных работ на острове Сахалин. В 1887-1893 годах отбывал каторгу в Рыковской каторжной тюрьме Тымовского округа, в 1897 году переведён на поселение.
Изучал айнов, нивхов и уйльта. Женившись на айнской женщине (племяннице местного вождя), поселился в айнской деревне, построил в ней школу, в которой учил айнских детей русскому языку и математике. Сделал уникальные записи на восковых валиках песен и речи айнов (не расшифрованы), составил словари айнского и нивхского языков.
В 1905 году вернулся в Польшу.
С конца 1917 года в Париже, где сотрудничал с Польским национальным комитетом. В 1918 году утонул в Сене.
С 1997 при Сахалинском государственном областном краеведческом музее действует Институт наследия Бронислава Пилсудского.
Сочинения:
The collected works. N.Y., 1998-2004. Vol. 1-4;
Фольклор сахалинских айнов. Южно-Сахалинск, 2002.