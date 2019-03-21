Первый русский самолёт То, что русская земля богата талантами, знают практически все. Российское-военно-историческое общество постоянно обращается к наследию русских изобретателей, которые внесли весомый вклад в мировую науку. Сегодня мы расскажем об Александре Фёдоровиче Можайском, который стал пионером воздухоплавания, разработав первый летательный аппарат тяжелее воздуха. Разбег Родился наш герой 21 марта 1825 года в Выборгской губернии. Его отец был адмиралом русского флота. Александр пошёл по стопам отца, окончил морской кадетский корпус и начал службу гардемарином на Балтийском флоте. А.Ф. Можайский В 1854 году старший лейтенант Можайский принял участие в кругосветном плавании, побывал в Японии. Интересный факт, который до сих пор помнят в Стране восходящего... На чтение: 2 минуты

То, что русская земля богата талантами, знают практически все. Российское-военно-историческое общество постоянно обращается к наследию русских изобретателей, которые внесли весомый вклад в мировую науку. Сегодня мы расскажем об Александре Фёдоровиче Можайском, который стал пионером воздухоплавания, разработав первый летательный аппарат тяжелее воздуха.

Разбег

Родился наш герой 21 марта 1825 года в Выборгской губернии. Его отец был адмиралом русского флота. Александр пошёл по стопам отца, окончил морской кадетский корпус и начал службу гардемарином на Балтийском флоте.

А.Ф. Можайский

В 1854 году старший лейтенант Можайский принял участие в кругосветном плавании, побывал в Японии. Интересный факт, который до сих пор помнят в Стране восходящего солнца: русский боевой офицер помог японцам получить представление о создании больших европейских судов. Он руководил совместной постройкой русскими и японцами шхуны «Хэда». Об этом увлекательном приключении русских моряков в Японии поведал писатель Николай Задорнов в книге «Хэда».

Можайский относился к той категории русских офицеров, которые не ограничивались только интересами флота, он остался в памяти современников как человек разносторонних интересов, широкой эрудиции, умеющий ориентироваться в самых сложных ситуациях. Идея создания летательного аппарата тяжелее воздуха посетила изобретателя задолго до её реализации на практике. Из воспоминаний его сына Александра Александровича известно, что этот замысел возник под влиянием наблюдений за полётом птиц. Ради своей мечты Можайский оставил воинскую службу и в 1876 году начал работать над задуманным проектом.

А.Ф. Можайский показывает Д.И. Менделееву модель своего самолета

Перед постройкой самого самолёта Александр Фёдорович изготовил его модель. В записке Главного инженерного управления Военного министерства в 1884 году говорилось, что наземные испытания были направлены на оценку тяги силовой установки. Модель имела четыре колеса, расположенные под фюзеляжем и могла совершать устойчивые полёты со скоростью 5 метров в секунду.

В 1881 году основные узлы самолёта Можайского были готовы. Под Санкт-Петербургом был выделен участок на Красносельском военном поле. Здесь и проходила сборка самолёта. Работы проходили медленно, так как изобретатель испытывал постоянную нехватку денег. Никто не интересовался его работами, и помощи со стороны не ожидалось.

Самолет А.Ф. Можайского

«Жар-птица»

В 1882 году, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся изобретатель, самолёт был готов. Можайский назвал своего первенца «Жар-птицей». Для испытаний была построена специальная взлётная дорожка в виде наклонного помоста. Самому провести испытания первого самолёта Можайскому не разрешили. Военное ведомство сочло, что 57 лет – это уже возраст не для подвигов. За штурвал сел И. Н. Голубев, механик, который всё время помогал Можайскому. Самолёт оторвался от земли, пролетел небольшое расстояние по прямой и сел (в разных источниках указывается разная длина полёта – от нескольких метров до сотни).

Самолёт Можайского весил 57 пудов (около 934 кг) и летел со скоростью 11 метров в секунду. Тягу обеспечивали два паровых двигателя мощностью 10 и 20 лошадиных сил. При посадке самолёт зацепился крылом за землю, а механик получил травму. В Военной энциклопедии говорилось: «Первый полёт аэроплана на военном поле в Красном селе дал результаты неважные: аппарат отделился от земли, но, будучи неустойчивым, накренился набок и поломал крыло. Дальнейших опытов не было за неимением средств. Аппарат Можайского интересен как первая практическая попытка построить большой аэроплан». Можайский пытался затем отремонтировать свой самолёт и улучшить его лётные качества, но вплоть до смерти, последовавшей 1 апреля 1890 года, ему этого сделать не удалось.

К. Арцеулов. Взлет самолета А.Ф. Можайского

17 декабря 2003 года во всем мире с большим размахом отмечалось 100 лет со дня полёта первого самолёта. Конструкция братьев Райт поднялась в воздух и за 12 секунд пролетела 37 метров. Вот с тех пор мир и отмечает рождение авиации. Забывая (как всегда), что ещё 20 годами раньше первый самолёт был построен в России.

Сегодня, когда без авиации трудно представить современную жизнь и когда вся история ее развития досконально изучена, нужно по достоинству оценить заслуги замечательного русского изобретателя. Можайский ведь первым предложил конструкцию самолёта, в которой имеются все элементы, присущие современным крылатым машинам: силовая установка, фюзеляж, хвостовое оперение, крыло, шасси.

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