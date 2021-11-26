ПЕКАРСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ
ПЕКРСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский историк и библиограф, ординарный академик Петербургской Академии Наук (1868 год), действительный статский советник (1871 год).
Дворянин. Окончил юридический факультет Казанского университета (1847 год). Служил в Самарской удельной конторе (с 1848 года), Министерстве финансов (1851-1862 годы). В 1853 году познакомился с Н.Г. Чернышевским, который оказал значительное влияние на формирование его взглядов и научных интересов, а также с А.Н. Пыпиным, с 1855 года сотрудничал с журналом «Современник», где опубликовал первые научные работы по истории русской культуры 1-й половины XVIII века Архивист (с 1862 года), начальник отделения (с 1864 года), делопроизводитель (1868-1872 годы) Государственного архива МИД, участвовал в новой систематизации материалов архива по предметно-тематическим коллекциям. Ввёл в научный оборот большой массив документов XVIII века. Исследовал развитие культуры, науки, образования в 1-й четверти XVIII века, деятельность Петра I в области просвещения, составил фундаментальное библиографическое описание книг 1698-1725 годов, напечатанных в России, а также изданных в Амстердаме для русского читателя («Наука и литература в России при Петре Великом», тома 1-2, 1862 год; рукопись в 1861 года удостоена Демидовской премии АН). Автор фундаментального биобиблиографического словаря членов АН («История императорской Академии наук в Петербурге», тома 1-2, 1870-1873 годы; не окончена, изложение доведено до 1767 года), работ о К.И. Арсеньеве, М.В. Ломоносове, П.И. Рычкове, В.Н. Татищеве. Подготовил ценные документальные публикации - письма французкого посланника при российском дворе в 1740-1742 года («Маркиз де-ля-Шетарди в России 1740-1742 годов», 1862 год), обнаруженный им список («Екатерининскую копию») «Слова о полку Игореве» (1864 год, репринт - 1996 год), «Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву» (1866 год), «Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел» (тома 1-2, 1871-1872 годы), «Исторические бумаги, собранные К.И. Арсеньевым» (1872 год) и другие. Член Русского археологического общества (с 1858 года), Русского исторического общества (с 1870 года). В 1872 году Советом Казанского университета удостоен учёной степени доктора русской истории honoris causa (по совокупности заслуг).
Сочинения:
Русские мемуары XVIII в. // Современник. 1855. № 4-5, 8;
Поездка графа Матвеева в Париж в 1705 г. // Там же. 1856. № 6;
Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича // Там же. 1860. № 1;
Петербургская старина // Там же. 1860. № 6, 7, 10;
Путешествие академика Николая Иосифа Делиля в Березов в 1740 г. СПб., 1865;
Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755-1764 гг. СПб., 1867.