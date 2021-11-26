ПЕКАРСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

ПЕКРСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский ис­то­рик и биб­лио­граф, ор­ди­нар­ный ака­де­мик Пе­тербургской Академии Наук (1868 год), действительный статский советник (1871 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил юри­дический факультет Ка­зан­ско­го университета (1847 год). Слу­жил в Са­мар­ской удель­ной кон­то­ре (с 1848 года), Министерстве фи­нан­сов (1851-1862 годы). В 1853 году по­зна­ко­мил­ся с Н.Г. Чер­ны­шев­ским , ко­то­рый ока­зал зна­чительное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние его взгля­дов и на­учных ин­те­ре­сов, а так­же с А.Н. Пы­пи­ным, с 1855 года со­труд­ни­чал с журналом «Со­вре­мен­ник», где опуб­ли­ко­вал пер­вые на­учные ра­бо­ты по ис­то­рии русской куль­ту­ры 1-й половины XVIII века Ар­хи­вист (с 1862 года), начальник от­де­ле­ния (с 1864 года), де­ло­про­из­во­ди­тель (1868-1872 годы) Государственного ар­хи­ва МИД, уча­ст­во­вал в но­вой сис­те­ма­ти­за­ции ма­те­риа­лов ар­хи­ва по пред­мет­но-те­ма­тическим кол­лек­ци­ям. Ввёл в на­учный обо­рот боль­шой мас­сив до­ку­мен­тов XVIII века. Ис­сле­до­вал раз­ви­тие куль­ту­ры, нау­ки, об­ра­зо­ва­ния в 1-й четверти XVIII века, дея­тель­ность Пет­ра I в об­лас­ти про­све­ще­ния, со­ста­вил фун­даментальное биб­лио­гра­фическое опи­са­ние книг 1698-1725 годов, на­пе­ча­тан­ных в Рос­сии, а так­же из­дан­ных в Ам­стер­да­ме для русского чи­та­те­ля («Нау­ка и ли­те­ра­ту­ра в Рос­сии при Пет­ре Ве­ли­ком», тома 1-2, 1862 год; ру­ко­пись в 1861 года удо­стое­на Де­ми­дов­ской премии АН). Ав­тор фун­даментального био­биб­лио­гра­фического сло­ва­ря чле­нов АН («Ис­то­рия им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии на­ук в Пе­тер­бур­ге», тома 1-2, 1870-1873 годы; не окон­че­на, из­ло­же­ние до­ве­де­но до 1767 года), ра­бот о К.И. Ар­сень­е­ве, М.В. Ло­мо­но­со­ве , П.И. Рыч­ко­ве, В.Н. Та­ти­ще­ве. Под­го­то­вил цен­ные до­ку­мен­таль­ные пуб­ли­ка­ции - пись­ма французкого по­слан­ни­ка при российском дво­ре в 1740-1742 года («Мар­киз де-ля-Ше­тар­ди в Рос­сии 1740-1742 го­дов», 1862 год), об­на­ру­жен­ный им спи­сок («Ека­те­ри­нин­скую ко­пию») «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» (1864 год, ре­принт - 1996 год), «Пись­ма Н.М. Ка­рам­зи­на к И.И. Дмит­рие­ву» (1866 год), «Бу­ма­ги им­пе­рат­ри­цы Ека­те­ри­ны II, хра­ня­щие­ся в Го­су­дар­ст­вен­ном ар­хи­ве Ми­ни­стер­ст­ва ино­стран­ных дел» (тома 1-2, 1871-1872 годы), «Ис­то­ри­че­ские бу­ма­ги, со­б­ран­ные К.И. Ар­сень­е­вым» (1872 год) и другие. Член Русского ар­хео­ло­гического общества (с 1858 года), Русского ис­то­рического общества (с 1870 года). В 1872 году Со­ве­том Ка­зан­ско­го университета удо­сто­ен учё­ной сте­пе­ни доктора русской ис­то­рии honoris causa (по со­во­куп­но­сти за­слуг).

Сочинения:

Рус­ские ме­муа­ры XVIII в. // Со­вре­мен­ник. 1855. № 4-5, 8;

По­езд­ка гра­фа Мат­вее­ва в Па­риж в 1705 г. // Там же. 1856. № 6;

Све­де­ния о жиз­ни и смер­ти ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча // Там же. 1860. № 1;

Пе­тер­бург­ская ста­ри­на // Там же. 1860. № 6, 7, 10;

Пу­те­ше­ст­вие ака­де­ми­ка Ни­ко­лая Ио­си­фа Де­ли­ля в Бе­ре­зов в 1740 г. СПб., 1865;

Ре­дак­тор, со­труд­ни­ки и цен­зу­ра в рус­ском жур­на­ле 1755-1764 гг. СПб., 1867.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)