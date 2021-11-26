ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - одно из крупнейших научно-педагогических и просветительных обществ в России.
Создано в 1898 году по инициативе П.Г. Виноградова группой профессоров Московского университета(85 человек). Фактически заняло место Московского комитета грамотности, закрытого Министерством народного просвещения в 1896 году. Председатели совета Педагогического ообщества: Виноградов (1898-1902 годы), Н.А. Умов (1902-1903 годы), К.А. Андреев (1903-1904 годы). Членами общества были главным образом учителя начальных и средних школ, директора, начальницы и инспектора средних учебных заведений Москвы (всего 568 человек в 1898 году, 1158 человек в 1901 году, 1663 человек в 1903 году). Состояло из отделений: русского языка и словесности (председатель - С.Г. Смирнов), истории (С.П. Моравский), естественных наук (М.П. Варрава), географии (Д.Н. Анучин), математики (Б.К. Млодзеевский), физико-химических наук (Умов), новых языков (Р.Ф. Брандт), по начальным училищам (О.П. Герасимов), по семейному воспитанию (Д.Д. Галанин), религиозно- нравственного образования и воспитания (Н.А. Елеонский).
Общество предложило упразднить «классицизм» (преобладание в учебном курсе латинского и древне-греческого языков) в гимназиях (осуществлено в 1901-1903 годах), установить преемственность начальной и средней школы, разработало проект реорганизации городских училищ по Положению 1872 года (его основные идеи реализованы в законе о высших начальных училищах 1912 года), выступило с идеями создания организаций родителей учащихся - попечительств о средней школе (осуществлено в 1905-1906 годах при создании родительских комитетов) и введения коллегиальных попечительств с участием крестьян и представителей земств при начальных училищах (разрешено в 1907 году). Образовало комиссию для разработки проекта об упрощении русской орфографии (1899 год), выступило с ходатайством об образовании такой комиссии при Министрестве народного просвещения (создана при Петербургском АН в 1904 году).
Комиссия Педагогического ообщества по устройству общеобразоват. экскурсий (председатель - А.М. Миронов) выступила одним из пионеров в организации учебных экскурсий для учащихся в России, с 1902 года - и для учителей. Комиссия по устройству чтений для учащихся (А.Д. Алфёров) проводила научные лекции. С 1901 года общество устраивало циклы публичных лекций в Московском университете, в 1902 году для этого было создано Лекционное бюро (С.Г. Смирнов). В 1903 году в гимназии имени Г.П. Шелапутина открыт постоянный отдел Педагогического музея Педагогического общества.
С началом «Банкетной кампании» 1904 года Педагогическое ообщество стало одним из центров оппозиции в Москве. Его возглавил приват-доцент Н.А. Рожков; из состава общества вышла большая группа профессоров - Ф.Е. Корш, А.П. Лебедев, Л.М. Лопатин, М.К. Любавский, М.А. Мензбир, С.Н. Трубецкой, Н.А. Умов, И.В. Цветаев и другие. Педагогическое ообщество выдвинуло программу реформ в области просвещения, ставшую платформой педагогического движения: среди них - передача школ в руки самоуправляющихся корпораций педагогов, замена административного надзора за учебными заведениями общественным контролем, явочный порядок организации учреждений образования и просвещения, отмена прав и привилегий (льгот по воинской повинности и другие) для выпускников средних учебных заведений, введение в них совместного обучения мальчиков и девочек. С марта 1905 года призывало педагогов поддержать участников школьных беспорядков. В заседаниях общества участвовали несколько сотен учащихся, студентов и рабочих, несмотря на запрет публичных общих собраний. В апреле общие собрания запрещены министром внутренних дел; расследование деятельности Педагогического ообщества, предпринятое по требованию императора Николая II, окончилось безрезультатно. Закрыто по постановлению СМ от 31.07.1907 года после того, как выразило резкий протест против восстановления переводных экзаменов в гимназиях (несмотря на запрет московского генерал-губернатора касаться этого вопроса). Педагогический музей общества передан Учебному отделу Общества распространения технических знаний.
Исторические источники:
Отчет о деятельности Педагогического общества… за [1898/9-1904 год]. М., [1899-1904];
Вопросы воспитания и обучения. Труды Педагогического общества… М., 1900-1904. Вып. 1-2.
Автор статьи: Зубков И. В.