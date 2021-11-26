ОСТРОГОРСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

ОСТРОГОРСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ - российский педагог, литератор, общественный деятель.

Ученик В.Я. Стоюнина. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1862). Преподавал словесность, историю руссской и всеобщей литературы в учебных заведениях Санкт-Петербурга.

Острогорский - автор литературно-критических и биографических работ, посвящённых творчеству русских писателей, статей и книг общепедагогического, методического и мемуарного характера, пьес, рассказов для детей; редактор журналов «Детское чтение» (1877-1884 годы), «Дело» (1883-1884 годы), «Воспитание и обучение» (1885), «Мир Божий» (1892-1902годы).

Вёл популяризаторскую работу, выступая с лекциями и учебными курсами по литературе и искусству в пользу Подвижного музея наглядных учебных пособий при Постоянной комиссии по техническому образованию императорского Русского технического общества, обществ грамотности, начальной школы, созданной на его средства в Валдае (1896), и других. Острогорский выступал за широкое образование женщин как в журнале «Женское образование» («Больше света», «Благие желания», «Жёны и мужья», «Этюды о женских характерах», 1876-1878 годы), так и в драматических эскизах «Мгла» (1883), «Липочка», «На одних сенях», «Первый шаг», «В бельэтаже на улицу», вошедших в сборник «Из дальнего прошлого» (1891).

Сторонник демократических идеалов «шестидесятников» XIX века, Острогорский старался воплощать в жизнь идеи Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского, В.И. Водовозова, В.Я. Стоюнина. Рассматривал образование и воспитание как единый процесс, особое внимание уделял этико- эстетическому воспитанию, видел в нём могущественный фактор гражданского воспитания. Разработал курс школьного литературного образования. Первым в России Острогорский разработал методику организации эмоционально-образного восприятия литературы.