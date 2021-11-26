ОЛЕСНИЦКИЙ АКИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

ОЛЕСНИЦКИЙ АКИМ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский биб­ле­ист , цер­ков­ный ар­хео­лог , про­по­вед­ник, пуб­ли­цист; действительный статский советник (1899).

Из се­мьи про­тои­е­рея. Окон­чил Ки­ев­скую ду­хов­ную ака­де­мию (КДА, 1867). Пре­по­да­ва­тель ка­федр еврейского язы­ка и биб­лей­ской ар­хео­ло­гии в КДА (с 1867 года). Доктор бо­го­сло­вия [1877; сте­пень при­су­ж­де­на за сочинение «Ие­ру­са­лим и его древ­ние па­мят­ни­ки»]. Экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (1873), ор­ди­нар­ный (1883), заслуженный профессор КДА (1892). Ре­дак­тор «Тру­дов Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии» (ТКДА; 1881-1883). Ин­спек­тор КДА (1881-1883). Один из уч­ре­ди­те­лей и почетный член Па­ле­стин­ско­го об­ще­ст­ва (1882). С 1899 года в от­став­ке, почетный член КДА и Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии.

Олесницкий уча­ст­во­вал в про­ек­те Си­но­даль­ного пе­ре­во­да Биб­лии [пе­ре­вёл кни­ги про­ро­ков Исайи, Ие­ре­мии, Ие­зе­кии­ля, Да­нии­ла, а так­же Плач Ие­ре­мии (1865-1873)]. С на­учными ко­ман­ди­ров­ка­ми 4 раза по­се­щал Па­ле­сти­ну и со­сед­ние тер­ри­то­рии: 1873-1874, 1886, 1889, 1891 (в со­ста­ве экс­пе­ди­ции Н.П. Кон­да­ко­ва по Заи­ор­да­нью). Олесницкий при­над­ле­жат пер­вые в отечественной нау­ке фун­даментальные опи­са­ния па­мят­ни­ков Свя­той зем­ли и со­сед­них тер­ри­то­рий [«Ие­ру­са­лим и его древ­ние па­мят­ни­ки» (1875); «За­ме­ча­тель­ней­шие по древ­ним па­мят­ни­кам мес­та Иу­деи, Са­ма­рии, Га­ли­леи верх­ней и ниж­ней, Фи­ни­кии и Ли­ван­ской об­лас­ти» (1878), «Вет­хо­за­вет­ный храм в Иеру­са­ли­ме» (1889), «Ме­га­ли­ти­че­ские па­мят­ни­ки Свя­той Зем­ли» (1895)], для сво­его вре­ме­ни ис­чер­пы­ваю­щие по ши­ро­те со­б­ра­ния ма­те­риа­ла. Под на­учной ре­дак­ци­ей Олесницкого из­дан пе­ре­вод «Ру­ко­во­д­ства к Биб­лей­ской ар­хео­ло­гии» К.Ф. Кей­ля (1871-1876).

Как биб­ле­ист Олесницкий стре­мил­ся пре­ж­де все­го за­щи­щать тра­диционные биб­лей­ские пред­став­ле­ния от вы­во­дов западных критических тео­рий. Ему при­над­ле­жит и ряд ори­ги­наль­ных ги­по­тез в биб­леи­сти­ке. Рас­смат­ри­вая при­ро­ду биб­лей­ских по­этических тек­стов, он от­вер­гал ут­вер­див­шую­ся на За­па­де тео­рию «па­рал­ле­лиз­ма чле­нов» как ос­но­вы еврейского сти­хо­сло­же­ния, пред­ла­гая собственную ги­по­те­зу то­нической при­ро­ды биб­лей­ско­го сти­ха («Рифм и метр вет­хо­за­вет­ной по­эзии», 1872). Кни­ги Па­ра­ли­по­ме­нон Олесницкий счи­тал ори­ги­на­лом ле­то­пи­сей Иу­дей­ско­го цар­ст­ва и в этом ка­че­ст­ве ис­точ­ни­ком книг Царств, что кар­ди­наль­но ме­ня­ло ут­вер­див­шее­ся в биб­леи­сти­ке мне­ние о вре­ме­ни их на­пи­са­ния [«Го­су­дар­ст­вен­ная ле­то­пись ца­рей иу­дей­ских, или Кни­ги за­бы­тые (Па­ра­ли­по­ме­но­на)», 1879]. Бо­га­тую и раз­но­род­ную об­раз­ность в тра­ди­ции тол­ко­ва­ний на кни­гу Песнь Пес­ней Олесницкий вос­пол­нил кон­кре­ти­кой па­ле­стин­ской при­ро­ды и вре­мён го­да («Кни­га Песнь Пес­ней и её но­вей­шие кри­ти­ки», 1881-1882). Ра­бо­ты Олесницкого име­ли ав­то­ри­тет в до­ре­во­лю­ци­он­ной российской биб­лей­ской нау­ке, но в даль­не­й­шем не на­шли под­держ­ки.

Олесницкий ре­гу­ляр­но про­из­но­сил про­по­ве­ди в Кие­во-Брат­ском монастыре. В мно­го­численных пуб­ли­ци­стических стать­ях от­зы­вал­ся на на­сущ­ные идей­ные во­про­сы вре­ме­ни; в ча­ст­но­сти, по­ле­ми­зи­ро­вал со взгля­да­ми Л.Н. Тол­сто­го. Его про­по­ве­ди и ста­тьи пе­ча­та­лись в «Тру­дах Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии», «Вос­крес­ном чте­нии», «Ки­ев­ских епар­хи­аль­ных ве­до­мо­стях», из­да­ва­лись отдельными от­тис­ка­ми.

Сочинения:

Древ­не­ев­рей­ская му­зы­ка и пе­ние // Тру­ды Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии. 1871. Т. 4;

Тен­ден­ци­оз­ные кор­рек­ту­ры иу­дей­ских книж­ни­ков (со­фе­ри­мов) в чте­нии Вет­хо­го За­ве­та // Там же. 1879. Т. 2;

Кни­га прит­чей Со­ло­мо­но­вых и ее но­вей­шие кри­ти­ки // Там же. 1883. Т. 3;

До­ку­мен­ты но­во­го на­цио­наль­но- иудей­ско­го ре­ли­ги­оз­но­го дви­же­ния в юж­ной Рос­сии // Там же. 1885. Т. 1;

О древ­нем име­ни Бо­жи­ем // Там же. 1887. Т. 2;

Сло­во об ис­тин­ном и лож­ном злу­не­про­тив­ле­нии: по по­во­ду пре­врат­но­го тол­ко­ва­ния на Матф. 5, 39 в уче­нии гра­фа Л. Тол­сто­го. К., 1892;

Ру­ко­во­дствен­ные о свя­щен­ном пи­са­нии Вет­хо­го и Но­во­го за­ве­та све­де­ния из тво­ре­ний свя­тых от­цов и учи­те­лей Церк­ви. СПб., 1894. К., 2007;

Сло­во о су­ет­ных и бес­плод­ных ис­ка­ни­ях Бо­га вне Церк­ви Бо­жи­ей. К., 1898.