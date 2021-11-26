ОГЛОБЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ОГЛОБЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский ар­хи­вист и ар­хео­граф, пуб­ли­цист .

Сын про­тои­е­рея, клю­ча­ря Со­фий­ско­го со­бо­ра в Кие­ве. Окон­чил Ки­ев­скую ду­хов­ную ака­де­мию (1878) и Санкт-Пе­тербургский ар­хео­ло­гический институт (1880; его почетный член с 1888 года). Со­труд­ник (с 1880 года), начальник Раз­ряд­но-се­нат­ско­го от­де­ле­ния (1888-1897) Московского ар­хи­ва Министерства юс­ти­ции. Раз­ра­бо­тал ме­тод на­учного те­ма­тического опи­са­ния ар­хив­ных ма­те­риа­лов, пуб­ли­ко­вал об­зо­ры до­ку­мен­тов XVI-XVIII веков (главным образом по ис­то­рии Си­би­ри) в жур­на­лах «Ис­то­ри­че­ский вест­ник», «Рус­ская ста­ри­на», «Кни­го­ве­де­ние», «Биб­лио­граф» и др. Главный труд Оглоблина - «Обо­зре­ние столб­цов и книг Си­бир­ско­го при­ка­за (1592-1768)» (части 1-4, 1895-1901; на­гра­ж­дён пре­мия­ми имени А.М. Си­би­ря­ко­ва Пе­тербургской АН в 1896 и 1899 годах, имени Л.П. Куз­не­цо­ва Том­ско­го университета в 1902 году). Вы­я­вил цен­ные ис­то­ри­ко-гео­гра­фические ма­те­риа­лы, в ча­ст­но­сти но­вые до­ку­мен­ты о пер­во­про­ход­цах В.В. Ат­ла­со­ве и С.И. Деж­нё­ве. Из­дал так­же ма­те­риа­лы по ис­то­рии Ук­раи­ны XVII-XVIII веков («Вое­вод­ские "вес­то­вые от­пис­ки" как ма­те­ри­ал по ис­то­рии Ма­ло­рос­сии», 1885, «Ро­зыск 1666 года о зло­упот­реб­ле­ни­ях мо­с­ков­ских рат­ных лю­дей в Ма­ло­рос­сии», 1895, и др.). Член Общества исто­рии и древ­но­стей рос­сий­ских (1885; в 1902 году пе­ре­дал обществу со­б­ран­ную им кол­лек­цию ис­то­рических до­ку­мен­тов). Ав­тор пу­те­вых за­ме­ток «В мор­дов­ском крае» (1899), «На озе­ре Свет­лоя­ре» (1905), «В Че­рем­шан­ских ски­тах» (1911) и др., очер­ков о су­до­ход­ст­ве по Вол­ге и другим ре­кам, вос­по­ми­на­ний об учё­бе в ар­хео­ло­гическом институте (1903).

Сочинения:

Обо­зре­ние ис­то­ри­ко-гео­гра­фи­че­ских ма­те­риа­лов XVII и на­ча­ла XVIII вв., за­клю­чаю­щих­ся в кни­гах Раз­ряд­но­го при­ка­за. М., 1884;

Про­вин­ци­аль­ные ар­хи­вы в XVII в. (Очерк из ис­то­рии ар­хив­но­го де­ла в Рос­сии). СПб., 1886;

Бунт Сквир­ско­го ма­ги­ст­ра­та. К., 1888;

Крас­но­яр­ский бунт 1695–1698 гг. СПб., 1901.