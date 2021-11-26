ОБРУЧЕВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ (ГЕОЛОГ)

Ранние годы

Владимир Афанасьевич родился 28 сентября 1863 г. в с. Клепинино. Отец – штабной офицер Афанасий Александрович Обручев, мать – Полина Карловна. Из династии военных.

Из-за службы отца семья часто переезжала, кочуя по Польше. Поэтому О. обучался на дому. С детских лет О. хорошо знал польский язык. Обучался в Брестской прогимназии, затем – в Радомской гимназии, с 1876 г. – в Виленском реальном училище. В 1881 г. стал слушателем столичного Горного института. В 1885 г. практиковал свои знания на Урале.

Карьера

В 1886 г. О. стал участником экспедиции в Центральную Азию. Стараниями О. были открыты хребты в Наньшань, Даурский, Борщовочный, исследовано нагорье Бэйшань. В 1887 г. получил серебряную медаль ИРГО за работу о Закаспийской области.

В 1892 г. вошел в число участников четвертой экспедиции Г.Н. Потанина. Здесь он выполнял геологические работы. С 1895 г. – глава горной партии в Восточной Сибири, которая занималась вопросами подготовки сооружения Транссибирской железной дороги.

Член партии кадетов, глава Томского комитета этой партии.

С 1901 г. – преподаватель в Томском технологическом институте. Исполнял должность декана горного отделения этого института. В 1912 г. завершил преподавательскую карьеру ввиду «вольности взглядов». Новое место работы в институтах ему не нашлось ввиду отсутствия кафедр геологии, а для университета необходимо было звание профессора. В итоге к 49 годам О. оказался на пенсии.

В 1918 г. получил должность профессора Таврического университета, находившегося в Симферополе.

Советские годы

С 1919 г. – доктор геогнозии и минералогии. С 1921 г. был профессором по кафедре прикладной геологии в столичной горной академии.

В 1930 г. возглавил комиссию, занимавшуюся исследованием вечной мерзлоты. Решением АН СССР в 1930 г. О. получил должность директора Геологического института академии и перебрался в Ленинград (до 1933 г.). С 1933 г. – глава Отдела литогенеза и геологии полезных ископаемых. С 1939 г. – глава Института мерзлотоведения АН СССР.

В 1942 г. стал адемиком-секретарем Отделения геолого-географических наук АН СССР, с 1946 г. – член Президиума АН СССР. В 1947 г. избран почетным президентом Географического общества СССР.

Умер О. 19 июня 1956 г. в Москве.

Семья

Первая супруга – Елизавета Исааковна. Дети: Владимир, Сергей, Дмитрий. Вторая супруга – Ева Самойловна. Пасынок – Виктор Петрович Бобровский.