НОСИЛОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Константин Дмитриевич родился 17 октября 1858 г. в с. Маслянское. Происходил из семьи священнослужителей.

С раннего возраста увлекся чтением. Вместе с дедом – священником наблюдал за звездами через телескоп и вел астрономические записи.

С 1868 г. – в духовном училище при Далматовском Свято-Успенском мужском монастыре. Позднее обучался в Пермской духовной семинарии, из которой его исключили в 1877 г. за выступления против строгостей режима.

С 1877 г. – на Северном Урале. Здесь Н. устроился на должность геолога на одном из заводов. Начал печатать статьи по геологии. В 1879 г. одна из его статей была напечатана в «Екатеринбургской неделе».

Новые горизонты

В 1879 г. Н. согласился принять участие в экспедиции на р. Лялю. Здесь он вел геологические исследования. В 1882 г. Н. направил в Русское географическое общество проект экспедиции по Северному Уралу; цель – изучение бассейнов р. Северной Сосьвы и Сылвы.

Получив разрешение, Н. приступил к работе. Занялся этнографией Севера, наблюдал за хантами и самоедами. Провел ряд опытов по выращиванию злаков и овощей в Саранпауле. Полученные результаты и собранные коллекции были направлены в Екатеринбургский музей горного института, Санкт-Петербургский университет и Русское географическое общество.

С 1883 г. – член-корреспондент Уральского общества любителей естествознания. С 1884 г. – член-сотрудник Русского географического общества. Занимался изучением перспектив транспортного сообщения через р. Урал. В 1886 г. Н. посетил Палестину, Египет и Турцию.

Освоение Севера

В 1887 – 1888 гг. Н. провел на станции Малые Кармакулы (Новая Земля). Цель – доказать, что территория пригодна для жизни. Н. изучал побережье Баренцева моря, миграцию животных, быт переселенных сюда самоедов. Побывал у хребта Новой Земли, на губе Серебрянка, на карском побережье Южного острова. Прошел по Северному острову от Малых Кармакул до заливов Канкрина, Чекина, Медвежий и Незнаемый; описал ландшафт, берега, произвел геологические описания (данные не сохранились).

В 1889 г. стараниями Н. на Кармакульской станции была открыта школа. В 1890 – 1891 гг. Н. зимовал на берегу пролива Маточкин Шар. Вел наблюдения за Карским морем и Северным островом.

В 1892 г. Н. возвратился на Урал для наблюдений за бобрами в верховьях р. Конды. В 1893 г. он изучал быт ненцев; посетил Ямал, пройдя по р. Щучьей; достиг верховий Сыгвы.

В 1894 г. отправился в Сорбонну, где читал лекции до 1895 г. Познакомился с Ж. Э. Реклю, у которого изучал географию.

С 1895 г. обосновался на р. Исеть в 10 километрах от Шадринска. Занимался написанием рассказов.

Новые экспедиции

В 1897 г. отправился в низовья Оби, в 1898 г. – к р. Юрибей. В 1900 – 1901 гг. трудился корреспондентом газеты «Новое время» в Маньчжурии и Монголии. В 1902 г. изучал мыс Маре-Сале, о-в Литке, р. Щучью.

Участник Русско-японской войны. В 1908 г. побывал на Каспии, в Казахстане, на Белом море. Помогал в транспортном освоении Севера и Сибири. В 1916 г. организовал экспедицию на Ямал.

В 1918 г. переехал в Усть-Каменогорск, в 1920 г. – в Абхазию.

В 1920 г. по заданию Советского правительства готовил в Москве экспедицию на Ямал. В 1923 г. вернулся в Абхазию.

Умер Н. 3 февраля 1923 года в м. Пиленково.