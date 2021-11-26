КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ - великий князь из ди­на­стии Ро­ма­но­вых, российский государственный и во­енный дея­тель, ад­ми­рал (1855), почетный член Пе­тербургской Академии наук (1844).

Член российской им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии. Сын императора Ни­ко­лая I, млад­ший брат императора Алек­сан­д­ра II, стар­ший брат великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Стар­ше­го и великого князя Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча. Отец великого князя Кон­стан­ти­на Кон­стан­ти­но­ви­ча.

С дет­ст­ва Ни­ко­лай I го­то­вил Константина Николаевича к во­енно-морской служ­бе, в 1831 году он по­лу­чил зва­ние ге­не­рал-ад­ми­ра­ла. Вос­пи­ты­вал­ся под руководством графа Ф. П. Лит­ке, сре­ди его пре­по­да­ва­те­лей - В.А. Жу­ков­ский и М.А. Корф. С 1834 года хо­дил на ко­раб­лях Балтийского фло­та. Уча­ст­ник Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия IV сте­пе­ни). С 1850 года член Государственного со­ве­та и председатель Комитета для пе­ре­смот­ра, до­пол­не­ния и об­ще­го сво­да морских ус­та­вов. С 1852 года ге­не­рал-адъ­ю­тант, то­ва­рищ начальника Главного морского шта­ба и член Си­бир­ско­го ко­ми­те­та. С начала 1853 года, в свя­зи с от­сутст­ви­ем в Санкт-Пе­тер­бур­ге морского ми­ни­стра княщя А.С. Мен­ши­ко­ва, Константин Николаевич вре­мен­но управ­лял Морским министерством. К ра­бо­те в министерстве при­влёк спо­соб­ных мо­ло­дых лю­дей про­грес­сив­ных взгля­дов, мно­гие из них ( А.В. Го­лов­нин , Д.Н. На­бо­ков, М.Х. Рей­терн, В.А. Та­та­ри­нов и др.) впо­след­ст­вии ста­ли вид­ны­ми ре­фор­ма­то­ра­ми, по­лу­чив про­зви­ще «кон­стан­ти­нов­цы» и вой­дя в чис­ло «ли­бе­раль­ных бю­ро­кра­тов». Нов­ше­ст­вом был вве­дён­ный Констанином Николоаевичем прин­цип глас­но­сти при об­су­ж­де­нии про­ек­тов ре­форм Морского мининестерства. В 1855-1881 годах Константин Николаевич осу­ще­ст­в­лял вер­хов­ное управ­ле­ние Морским министерством и ВМФ. Спо­соб­ст­во­вал пре­вра­ще­нию журанала «Мор­ской сбор­ник» в од­но из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных пе­рио­дических из­да­ний стра­ны. Про­вёл административную ре­фор­му министерства, ко­рен­ным об­ра­зом пре­об­ра­зо­вал су­деб­ную и фи­нан­со­вую час­ти, во­енно-морские учеб­ные за­ве­де­ния, в ко­то­рые при­влёк луч­шие на­учные и пе­да­го­гические си­лы. От обя­зательных по­вин­но­стей в поль­зу морского ве­дом­ст­ва бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны ох­тин­ские по­се­ля­не под Санкт-Пе­тер­бур­гом (1858) и кре­сть­я­не Чер­но­мор­ско­го ад­ми­рал­тей­ст­ва (1860).

По окон­ча­нии Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов Константин Николаевич со­дей­ст­во­вал во­зоб­нов­ле­нию по­хо­дов российских ко­раб­лей в Сре­ди­зем­ном море (1856), ор­га­ни­за­ции кру­го­свет­ных экс­пе­ди­ций, за­ме­не па­рус­но­го фло­та на па­ро­вой, на­ча­лу про­изводства вин­то­вых бро­не­нос­ных ко­раб­лей. По ини­циа­ти­ве Константина Николаевича в 1860-е годы ре­кон­ст­руи­ро­ван Ад­ми­рал­тей­ский су­до­строительный за­вод, пе­ре­про­фи­ли­ро­ва­ны на про­изводство ко­ра­бель­ной бро­ни Ижор­ские за­во­ды, ос­но­ван Обу­хов­ский ста­ле­ли­тей­ный за­вод, спе­циа­ли­зи­ро­вав­ший­ся на про­изводстве морской ар­тил­ле­рии. Не­дос­та­ток средств, а так­же ог­ра­ни­че­ния, на­ло­жен­ные на российский ВМФ Па­риж­ским ми­ром 1856 года, вы­ну­ди­ли Константина Николаевича на­чать строи­тель­ст­во па­ро­во­го фло­та с не­боль­ших ко­раб­лей - мо­ни­то­ров, ка­но­нер­ских ло­док и ми­но­но­сок. Пос­ле от­ка­за Рос­сии вы­пол­нять ус­ло­вия Па­риж­ско­го ми­ра 1856 года, за­пре­щав­шие ей иметь во­енный флот на Чёр­ном море, и улуч­ше­ния фи­нан­си­ро­ва­ния морского ве­дом­ст­ва в начале 1870-х годов по­строе­ны бро­не­но­сец «Пётр Ве­ли­кий» (1872), по­лу­бро­не­нос­ный фре­гат «Ге­не­рал-ад­ми­рал» (1873) и другие бро­не­нос­цы. То­гда же по ини­циа­ти­ве ви­це-адмирала А.А. По­по­ва, под­дер­жан­ной Константином Николаевичем, на­ча­лось строи­тель­ст­во бро­не­нос­цев бе­ре­го­вой обо­ро­ны не­обыч­ной круг­лой фор­мы - «по­по­вок» («Нов­го­род» и «Ви­це-ад­ми­рал По­пов»).

Константин Николаевич – член (с 1857 года), председатель (с сентября/октября 1860 года) Сек­рет­но­го (с 1858 года Глав­но­го) комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу. Убе­ж­дён­ный сто­рон­ник ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти и пе­ре­да­чи им в соб­ст­вен­ность за вы­куп зем­ли, ко­то­рой они поль­зо­ва­лись. До­бил­ся ут­вер­жде­ния Комитетом основных по­ло­же­ний про­ек­та кре­сть­ян­ской ре­фор­мы, под­го­тов­лен­но­го Ре­дак­ци­он­ны­ми ко­мис­сия­ми, от­стаи­вал их в Государственном со­ве­те. По­сле на­ча­ла кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года на­зна­чен председателем Глав­но­го ко­ми­те­та об уст­рой­ст­ве сель­ского со­стоя­ния. Председатель Комитета фи­нан­сов (1862-1881).

В ус­ло­ви­ях ре­во­люционного бро­же­ния в Цар­ст­ве Поль­ском Константин Николаевич на­сто­ял на сво­ём на­зна­че­нии на­ме­ст­ни­ком им­пе­ра­то­ра в крае (27 мая (8 июня)1862 года; пер­во­на­чаль­но пла­ни­ро­ва­лось на­зна­че­ние великого князя Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча) с под­чи­не­ни­ем ему на­хо­див­ших­ся в Цар­ст­ве Поль­ском войск. Под­дер­жал про­грам­му ре­форм, вы­дви­ну­тую с це­лью уми­ро­тво­ре­ния края на­чаль­ст­вую­щим гражданской ча­стью Цар­ст­ва Поль­ско­го графом А. Ве­лё­поль­ским. Ме­ст­ные ор­га­ны управ­ле­ния, поч­та и пу­ти со­об­ще­ния бы­ли изъ­я­ты из под­чи­нения центральным ве­дом­ст­вам Российской им­пе­рии, по­ля­кам доз­во­ле­но за­ни­мать административные долж­но­сти, польский язык вве­дён в официальное де­ло­про­из­вод­ст­во. В ря­де гу­бер­ний бы­ло от­ме­не­но во­енное по­ло­же­ние, объ­яв­ле­на ам­ни­стия для час­ти по­ли­тических ссыль­ных. Эта по­ли­ти­ка не да­ла ожи­дае­мых ре­зуль­та­тов, по­ку­ше­ния на пред­ста­ви­те­лей вла­сти и бес­по­ряд­ки пе­ре­рос­ли в Поль­ское вос­ста­ние 1863-1864 годов. Константин Николаевич с опо­зда­ни­ем ввёл во­енное по­ло­же­ние в Цар­ст­ве Поль­ском и до­пус­кал его на­ру­ше­ние. Алек­сандр II в мар­те 1863 года на­зна­чил ко­мандующим вой­ска­ми в Цар­ст­ве Поль­ском генерала от инфантерии Ф.Ф. Бер­га, а в октябре 1863 года от­стра­нил Константина Николаевича от долж­но­сти на­мест­ни­ка (фак­ти­чески Константин Николаевич сдал долж­ность в ав­гу­сте).

Константин Николаевич - председатель Алек­сан­д­ров­ско­го комитета о ра­не­ных (1864-1892), председатель Государственного со­ве­та (1865-1881). От­стаи­вал ли­бе­раль­ные прин­ци­пы при об­су­ж­де­нии Вре­мен­ных пра­вил о пе­ча­ти 1865 года, Го­ро­до­во­го по­ло­же­ния 1870 года, за­ко­на о все­об­щей во­ин­ской по­вин­но­сти 1874 года и др. По­сле пер­во­го по­ку­ше­ния на им­пе­ра­то­ра (1866) Константин Николаевич пы­тал­ся про­ти­во­сто­ять по­ли­ти­ке главного на­чаль­ни­ка Третье­го от­де­ле­ния графа П.А. Шу­ва­ло­ва, на­прав­лен­ной на сво­ра­чи­ва­ние на­ча­тых ре­форм. В конце 1866 года пред­ста­вил им­пе­рато­ру про­ект соз­да­ния за­ко­но­со­ве­щательного со­б­ра­ния при Государственном со­ве­те из пред­ста­ви­те­лей земств и ор­га­нов городского са­мо­управ­ле­ния (был от­кло­нён). Один из главных ини­циа­то­ров и ор­га­ни­за­то­ров про­да­жи Аля­ски США (1867). В начале 1881 года Константин Николаевич под­дер­жал про­ект графа М.Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­ва по вве­де­нию пред­ста­ви­те­лей ор­га­нов городского и зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния в со­став пра­ви­тельственных ко­мис­сий по под­го­тов­ке за­ко­но­про­ек­тов.

Ре­фор­ма­тор­ская дея­тель­ность Константина Николаевича сни­ска­ла ему по­пу­ляр­ность в ли­бе­раль­ной сре­де (по сло­вам А.В. Ни­ки­тен­ко, Константин Николаевич поль­зо­вал­ся «ре­пу­та­ци­ей за­щит­ни­ка и гла­вой пар­тии всех мыс­ля­щих лю­дей») и осу­ж­де­ние в кон­сер­ва­тив­ных кру­гах (наи­боль­шее не­до­воль­ст­во вы­зы­ва­ла роль Константина Николаевича в кре­сть­ян­ской ре­фор­ме 1861 года). У Константина Николаевича сло­жи­лись на­пря­жён­ные от­но­ше­ния с на­след­ни­ком пре­сто­ла великим князем Алек­сан­дром Алек­сан­д­ро­ви­чем (бу­ду­щий император Алек­сандр III), ко­то­рый по­сле сво­его всту­п­ле­ния на пре­стол от­стра­нил Константина Николаевича от всех долж­но­стей.

Один из ор­га­ни­за­то­ров и пер­вый председатель (1845-1892) РГО. В 1846 году на его день­ги бы­ла уч­ре­ж­де­на зо­ло­тая ме­даль РГО, на­зван­ная его име­нем (пер­вое на­гра­ж­де­ние в 1849 году). При со­дей­ст­вии Константина Николаевича пра­ви­тель­ст­во фи­нан­си­ро­ва­ло Хи­вин­скую экс­пе­ди­цию Н.В. Ха­ны­ко­ва (1858-1859), экс­пе­ди­ции Н.Н. Мик­лу­хо-Мак­лая в Но­вую Гви­нею (1871-1872 и 1876-1877) и Н.М. Прже­валь­ско­го в Центральную Азию (1879-1880). Председатель Рус­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва (1852-1892), Рус­ско­го му­зы­каль­но­го об­ще­ст­ва (1873-1892).

Вла­дел унас­ле­до­ван­ны­ми от дя­дей великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча и великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча и от ма­те­ри императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны Мра­мор­ным двор­цом в Санкт-Пе­тер­бур­ге, мы­зой Стрель­на, го­ро­дом Пав­ловск, име­ни­ем Ори­ан­да (Оре­ан­да) под Ял­той (в 1881 году дво­рец в име­нии сго­рел и не был вос­ста­нов­лен).

Ос­та­вил не­оконченные ме­муа­ры (ны­не – в Российском государственном ар­хи­ве ВМФ в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Днев­ни­ки Константина Николаевича и его пе­ре­пис­ка со стар­шим бра­том час­тич­но опуб­ли­ко­ва­ны.

Сочинения:

Пе­ре­пис­ка императора Алек­сан­д­ра II с велики князем Кон­стан­ти­ном Ни­ко­лае­ви­чем за вре­мя пре­бы­ва­ния его в долж­но­сти на­ме­ст­ни­ка Цар­ст­ва Поль­ско­го в 1862-1863 гг. // Де­ла и дни. 1920. Кн. 1;

Из днев­ни­ка великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча // Крас­ный ар­хив. 1925. Т. 1(8);

Пе­ре­пис­ка на­ме­ст­ни­ков Ко­ро­лев­ст­ва Поль­ско­го. Wrocław, 1973-1974. Т. 2-3;

Днев­ник великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча // Во­про­сы ис­то­рии. 1990. № 5, 8, 12;

Пе­ре­пис­ка им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра II с ве­ли­ким кня­зем Кон­стан­ти­ном Ни­ко­лае­ви­чем. Днев­ник ве­ли­ко­го кня­зя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча, 1857-1861. М., 1994.