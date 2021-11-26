КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ - великий князь из династии Романовых, российский государственный и военный деятель, адмирал (1855), почетный член Петербургской Академии наук (1844).
Член российской императорской фамилии. Сын императора Николая I, младший брат императора Александра II, старший брат великого князя Николая Николаевича Старшего и великого князя Михаила Николаевича. Отец великого князя Константина Константиновича.
С детства Николай I готовил Константина Николаевича к военно-морской службе, в 1831 году он получил звание генерал-адмирала. Воспитывался под руководством графа Ф. П. Литке, среди его преподавателей - В.А. Жуковский и М.А. Корф. С 1834 года ходил на кораблях Балтийского флота. Участник Венгерского похода 1849 года (награждён орденом Святого Георгия IV степени). С 1850 года член Государственного совета и председатель Комитета для пересмотра, дополнения и общего свода морских уставов. С 1852 года генерал-адъютант, товарищ начальника Главного морского штаба и член Сибирского комитета. С начала 1853 года, в связи с отсутствием в Санкт-Петербурге морского министра княщя А.С. Меншикова, Константин Николаевич временно управлял Морским министерством. К работе в министерстве привлёк способных молодых людей прогрессивных взглядов, многие из них (А.В. Головнин, Д.Н. Набоков, М.Х. Рейтерн, В.А. Татаринов и др.) впоследствии стали видными реформаторами, получив прозвище «константиновцы» и войдя в число «либеральных бюрократов». Новшеством был введённый Констанином Николоаевичем принцип гласности при обсуждении проектов реформ Морского мининестерства. В 1855-1881 годах Константин Николаевич осуществлял верховное управление Морским министерством и ВМФ. Способствовал превращению журанала «Морской сборник» в одно из наиболее популярных периодических изданий страны. Провёл административную реформу министерства, коренным образом преобразовал судебную и финансовую части, военно-морские учебные заведения, в которые привлёк лучшие научные и педагогические силы. От обязательных повинностей в пользу морского ведомства были освобождены охтинские поселяне под Санкт-Петербургом (1858) и крестьяне Черноморского адмиралтейства (1860).
По окончании Крымской войны 1853-1856 годов Константин Николаевич содействовал возобновлению походов российских кораблей в Средиземном море (1856), организации кругосветных экспедиций, замене парусного флота на паровой, началу производства винтовых броненосных кораблей. По инициативе Константина Николаевича в 1860-е годы реконструирован Адмиралтейский судостроительный завод, перепрофилированы на производство корабельной брони Ижорские заводы, основан Обуховский сталелитейный завод, специализировавшийся на производстве морской артиллерии. Недостаток средств, а также ограничения, наложенные на российский ВМФ Парижским миром 1856 года, вынудили Константина Николаевича начать строительство парового флота с небольших кораблей - мониторов, канонерских лодок и миноносок. После отказа России выполнять условия Парижского мира 1856 года, запрещавшие ей иметь военный флот на Чёрном море, и улучшения финансирования морского ведомства в начале 1870-х годов построены броненосец «Пётр Великий» (1872), полуброненосный фрегат «Генерал-адмирал» (1873) и другие броненосцы. Тогда же по инициативе вице-адмирала А.А. Попова, поддержанной Константином Николаевичем, началось строительство броненосцев береговой обороны необычной круглой формы - «поповок» («Новгород» и «Вице-адмирал Попов»).
Константин Николаевич – член (с 1857 года), председатель (с сентября/октября 1860 года) Секретного (с 1858 года Главного) комитета по крестьянскому делу. Убеждённый сторонник освобождения крестьян от крепостной зависимости и передачи им в собственность за выкуп земли, которой они пользовались. Добился утверждения Комитетом основных положений проекта крестьянской реформы, подготовленного Редакционными комиссиями, отстаивал их в Государственном совете. После начала крестьянской реформы 1861 года назначен председателем Главного комитета об устройстве сельского состояния. Председатель Комитета финансов (1862-1881).
В условиях революционного брожения в Царстве Польском Константин Николаевич настоял на своём назначении наместником императора в крае (27 мая (8 июня)1862 года; первоначально планировалось назначение великого князя Михаила Николаевича) с подчинением ему находившихся в Царстве Польском войск. Поддержал программу реформ, выдвинутую с целью умиротворения края начальствующим гражданской частью Царства Польского графом А. Велёпольским. Местные органы управления, почта и пути сообщения были изъяты из подчинения центральным ведомствам Российской империи, полякам дозволено занимать административные должности, польский язык введён в официальное делопроизводство. В ряде губерний было отменено военное положение, объявлена амнистия для части политических ссыльных. Эта политика не дала ожидаемых результатов, покушения на представителей власти и беспорядки переросли в Польское восстание 1863-1864 годов. Константин Николаевич с опозданием ввёл военное положение в Царстве Польском и допускал его нарушение. Александр II в марте 1863 года назначил командующим войсками в Царстве Польском генерала от инфантерии Ф.Ф. Берга, а в октябре 1863 года отстранил Константина Николаевича от должности наместника (фактически Константин Николаевич сдал должность в августе).
Константин Николаевич - председатель Александровского комитета о раненых (1864-1892), председатель Государственного совета (1865-1881). Отстаивал либеральные принципы при обсуждении Временных правил о печати 1865 года, Городового положения 1870 года, закона о всеобщей воинской повинности 1874 года и др. После первого покушения на императора (1866) Константин Николаевич пытался противостоять политике главного начальника Третьего отделения графа П.А. Шувалова, направленной на сворачивание начатых реформ. В конце 1866 года представил императору проект создания законосовещательного собрания при Государственном совете из представителей земств и органов городского самоуправления (был отклонён). Один из главных инициаторов и организаторов продажи Аляски США (1867). В начале 1881 года Константин Николаевич поддержал проект графа М.Т. Лорис-Меликова по введению представителей органов городского и земского самоуправления в состав правительственных комиссий по подготовке законопроектов.
Реформаторская деятельность Константина Николаевича снискала ему популярность в либеральной среде (по словам А.В. Никитенко, Константин Николаевич пользовался «репутацией защитника и главой партии всех мыслящих людей») и осуждение в консервативных кругах (наибольшее недовольство вызывала роль Константина Николаевича в крестьянской реформе 1861 года). У Константина Николаевича сложились напряжённые отношения с наследником престола великим князем Александром Александровичем (будущий император Александр III), который после своего вступления на престол отстранил Константина Николаевича от всех должностей.
Один из организаторов и первый председатель (1845-1892) РГО. В 1846 году на его деньги была учреждена золотая медаль РГО, названная его именем (первое награждение в 1849 году). При содействии Константина Николаевича правительство финансировало Хивинскую экспедицию Н.В. Ханыкова (1858-1859), экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая в Новую Гвинею (1871-1872 и 1876-1877) и Н.М. Пржевальского в Центральную Азию (1879-1880). Председатель Русского археологического общества (1852-1892), Русского музыкального общества (1873-1892).
Владел унаследованными от дядей великого князя Константина Павловича и великого князя Михаила Павловича и от матери императрицы Александры Фёдоровны Мраморным дворцом в Санкт-Петербурге, мызой Стрельна, городом Павловск, имением Орианда (Ореанда) под Ялтой (в 1881 году дворец в имении сгорел и не был восстановлен).
Оставил неоконченные мемуары (ныне – в Российском государственном архиве ВМФ в Санкт-Петербурге). Дневники Константина Николаевича и его переписка со старшим братом частично опубликованы.
Сочинения:
Переписка императора Александра II с велики князем Константином Николаевичем за время пребывания его в должности наместника Царства Польского в 1862-1863 гг. // Дела и дни. 1920. Кн. 1;
Из дневника великого князя Константина Николаевича // Красный архив. 1925. Т. 1(8);
Переписка наместников Королевства Польского. Wrocław, 1973-1974. Т. 2-3;
Дневник великого князя Константина Николаевича // Вопросы истории. 1990. № 5, 8, 12;
Переписка императора Александра II с великим князем Константином Николаевичем. Дневник великого князя Константина Николаевича, 1857-1861. М., 1994.