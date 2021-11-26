МИКЛАШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

МИКЛАШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский эко­но­мист, пуб­ли­цист.

Дво­ря­нин. Брат И.Н. Мик­ла­шев­ско­го . Окон­чил юри­дический факультет Мо­с­ков­ско­го университета (1888 год). За сту­ден­че­скую ра­бо­ту «Ис­то­рия ас­сиг­на­ци­он­но­го об­ра­ще­ния в Рос­сии» был удо­сто­ен зо­ло­той ме­да­ли уни­вер­си­те­та и ос­тав­лен там «для под­го­тов­ки к про­фес­сор­ско­му зва­нию». В 1892 году по­сле сда­чи ма­ги­стер­ско­го эк­за­ме­на от­прав­лен в за­гра­нич­ную ко­ман­ди­ров­ку. По воз­вра­ще­нии в 1894 году чи­тал лек­ции в Мо­с­ков­ском университете (с 1895 ода при­ват-до­цент). В 1895 году за­щи­тил ма­ги­стер­скую диссертацию «День­ги. Опыт изу­че­ния ос­нов­ных по­ло­же­ний эко­но­ми­че­ской тео­рии клас­си­че­ской шко­лы в свя­зи с ис­то­ри­ей де­неж­но­го во­про­са». Око­ло го­да слу­жил в Минестерстве фи­нан­сов , уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке де­неж­ной ре­фор­мы С.Ю. Вит­те . С 1896 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор ка­фед­ры по­лит­эко­но­мии и ста­ти­сти­ки Юрь­ев­ско­го (ны­не Тар­ту­ско­го) университета. По­се­щал США (1897 год) и Ве­ли­ко­бри­та­нию (1900-1901 годы) с на­учными це­ля­ми. В 1904 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию «Об­мен и эко­но­ми­че­ская по­ли­ти­ка», в ко­то­рой про­ана­ли­зи­ро­вал тео­ре­тические ос­но­вы эко­но­мической по­ли­ти­ки.

В сво­их тео­ре­тических взгля­дах Миклашевский опи­рал­ся на клас­си­че­скую по­ли­ти­че­скую эко­но­мию с эле­мен­та­ми тео­рий мар­жи­на­лиз­ма и ис­то­рической шко­лы; в ча­ст­но­сти, под­чёр­ки­вал эти­че­скую сто­ро­ну эко­но­ми­ки. В его ра­бо­тах ос­ве­щён ши­ро­кий круг во­про­сов - от про­блем ис­то­рии эко­но­мич. уче­ний до эко­но­мической по­ли­ти­ки, в ча­ст­но­сти по ра­бо­че­му во­про­су. Пред­ла­гал при раз­ре­ше­нии со­ци­аль­ных кон­флик­тов учи­ты­вать ин­те­ре­сы про­ти­во­стоя­щих сто­рон. Вы­сту­пал за мир­ное ре­ше­ние со­ци­аль­ных про­блем пу­тём ре­форм. Им был так­же пе­ре­ве­дён и опуб­ли­ко­ван ряд ра­бот клас­си­ков эко­но­мической нау­ки. Осо­бое вни­ма­ние Миклашевский уде­лял тео­рии и прак­ти­ке де­неж­но­го об­ра­ще­ния, был сто­рон­ни­ком мо­но­ме­тал­лиз­ма.