МИКЛАШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
МИКЛАШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский экономист, публицист.
Дворянин. Брат И.Н. Миклашевского. Окончил юридический факультет Московского университета (1888 год). За студенческую работу «История ассигнационного обращения в России» был удостоен золотой медали университета и оставлен там «для подготовки к профессорскому званию». В 1892 году после сдачи магистерского экзамена отправлен в заграничную командировку. По возвращении в 1894 году читал лекции в Московском университете (с 1895 ода приват-доцент). В 1895 году защитил магистерскую диссертацию «Деньги. Опыт изучения основных положений экономической теории классической школы в связи с историей денежного вопроса». Около года служил в Минестерстве финансов, участвовал в подготовке денежной реформы С.Ю. Витте. С 1896 года экстраординарный профессор кафедры политэкономии и статистики Юрьевского (ныне Тартуского) университета. Посещал США (1897 год) и Великобританию (1900-1901 годы) с научными целями. В 1904 году защитил докторскую диссертацию «Обмен и экономическая политика», в которой проанализировал теоретические основы экономической политики.
В своих теоретических взглядах Миклашевский опирался на классическую политическую экономию с элементами теорий маржинализма и исторической школы; в частности, подчёркивал этическую сторону экономики. В его работах освещён широкий круг вопросов - от проблем истории экономич. учений до экономической политики, в частности по рабочему вопросу. Предлагал при разрешении социальных конфликтов учитывать интересы противостоящих сторон. Выступал за мирное решение социальных проблем путём реформ. Им был также переведён и опубликован ряд работ классиков экономической науки. Особое внимание Миклашевский уделял теории и практике денежного обращения, был сторонником монометаллизма.