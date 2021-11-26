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МЁНСУ
МЁНСУ - один из крупнейших ледников в горах Алтая, в России.
Расположен в Катунском хребте, на северо-восточном склоне горы Белуха. Длина около 10,5 км, площадь 13,2 км2. Относится к ледникам сложного долинного типа. Отличается от древних ледников Алтая мощным ледопадом (ширина 1000 м, высота 250 м), от которого протянулся язык (длина 6 км, ширина 1,5 км), разбитый продольными и поперечными трещинами, которые заполнены озёрами и речками. Конец ледника находится на высоте 2120 м. Даёт начало реке Иедыгем (левый приток реки Аргут). Открыт и описан в 1897 году российским путешественником В.В. Сапожниковым.
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