МЕДНИКОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Медников, Николай Александрович (02[14].03.1855, Санкт-Петербург — 26.10.1918, Старый Крым) — российский востоковед. В 1887 окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета, где учился у В. Ф. Гиргаса и В. Р. Розена. С 1890 приват-доцент, с 1901 — магистр, c 1902 — доктор наук, с 1903 — ординарный, с 1915 — заслуженный профессор; с 1908 — заведующий кафедрой арабской словесности. Автор четырехтомного труда, принесшего ему сначала магистерскую, затем докторскую степень — «Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов по арабским источникам» (Православный Палестинский сборник. XVII. Вып. 2. СПб., 1897—1903), который остается наиболее фундаментальным (около 3 тыс. страниц) аналитическим сводом свидетельств арабоязычных хронистов, географов и законоведов по истории Сиро-Ливанского региона и отчасти Египта VII—XIII вв. [Т. I «Исследование источников»; Т. II—IV Приложения, из которых II—III — оригиналы и переводы на русский (II — Историки; III — Географы), IV — Добавления (с дополнениями к переводам и специальными экскурсами, указатели и исправления)]. Монография получила высокую оценку ведущих европейских арабистов (Л. Каэтани , К. Беккера и др.). Автор ряда исследовательских статей и пособий по арабскому языкознанию (читал курс «Грамматика арабского языка [с чтением и разбором источников]»).

Лит .: Бартольд В. В. Обзор деятельности факультета восточных языков // Бартольд В. В. Сочинения. Т. IX. М., 1977. С. 23—198; Густерин П. В. Н. А. Медников и его роль в истории арабистики // Православный Палестинский сборник. Вып. CVII. 2011; Крачковский И. Ю. Памяти Н. А. Медникова // Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. V. М., 1958. С. 195—210. Т. К . Кораев.