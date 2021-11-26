МАНСВЕТОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ

МАНСВЕТОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ - российский ли­тур­гист, ви­зан­то­лог, бо­го­слов, ар­хео­лог.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка московского Но­во­де­вичь­е­го мо­на­сты­ря.

В 1868 году окон­чил Мос­ковскую ду­хов­ную ака­де­мию (МДА) со сте­пе­нью ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия. Был ут­вер­ждён в долж­но­сти ба­ка­лав­ра (до­цен­та) по ка­фед­ре го­ми­ле­ти­ки и церковной ар­хео­ло­гии (по­сле ре­фор­мы 1869 года ка­фед­ра цер­ков­ной ар­хео­ло­гии и ли­тур­ги­ки).

Экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (с 1873 года) и ор­ди­нар­ный (1885 год) профессор МДА. Член Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва (1870 год), с 1883 года его сек­ре­тарь; член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей древ­ней пись­мен­но­сти, Рус­ско­го ар­хео­ло­гического общества в Санкт-Пе­тер­бур­ге и другое.

Мансветов счи­та­ет­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком русской ис­то­рической ли­тур­ги­ки. Его док­тор­ская диссертация «Цер­ков­ный устaв (Ти­пик): его об­рa­зо­вaние и судьбa в гре­че­ской и рус­ской церк­ви» (1885 год) - пер­вое ис­то­рическое опи­са­ние бо­го­слу­жеб­но­го ус­та­ва пра­во­слав­ной Церк­ви, во мно­гом оп­ре­де­лив­шее раз­ви­тие русской ли­тур­ги­ки. Мансветов окон­ча­тель­но обос­но­вал от­час­ти уже ис­поль­зо­вав­ший­ся его пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми (В.И. До­лоц­кий, А.Л. Ка­тан­ский ) ге­не­ти­че­ский ме­тод - не­об­хо­ди­мость рас­смат­ри­вать эво­лю­цию пра­во­слав­но­го бо­го­слу­же­ния со вре­мён апо­сто­лов. Он од­ним из пер­вых ис­сле­до­вал ха­рак­тер из­ме­не­ний, ко­то­рым бы­ли под­верг­ну­ты бо­го­слу­жеб­ные кни­ги при пат­ри­ар­хе Ни­ко­не («Как у нас пра­ви­лись цер­ков­ные кни­ги. Ма­те­ри­ал для ис­то­рии книж­ной спра­вы в XVII сто­ле­тии», 1883 год).

Мансветов при­над­ле­жат ра­бо­ты, по­свя­щён­ные ви­зантийской и славянской цер­ков­ной ис­то­рии, на­пи­сан­ные на ос­но­ве письменных ис­точ­ни­ков и ар­хео­ло­гического ма­те­риа­ла, а так­же опи­са­ние ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков Хер­со­не­са («Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние древ­не­го Хер­со­не­са и от­кры­тых в нём па­мят­ни­ков», 1872 год), ра­бо­ты по древнерусской ар­хи­тек­ту­ре.

Сочинения:

Очер­ки из ис­то­рии ду­хов­ной ли­те­ра­ту­ры и про­све­ще­ния в Древ­ней Ру­си // Пра­во­слав­ное обо­зре­ние. 1876. Кн. 9;

О пес­нен­ном по­сле­до­ва­нии. Его древ­ней­шая ос­но­ва и об­щий строй. М., 1881;

Ми­тро­по­лит Ки­при­ан в его ли­тур­ги­че­ской дея­тель­но­сти. М., 1882.