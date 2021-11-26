МАНАССЕИН ВЯЧЕСЛАВ АВКСЕНТЬЕВИЧ
МАНАССЕИН ВЯЧЕСЛАВ АВКСЕНТЬЕВИЧ - российский терапевт и общественный деятель, профессор (1876 год), получивший известность как «рыцарь врачебной этики».
Брат Н.А. Манасеина.
В 1866 году окончил Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге (ныне Военно-медицинская академия), работал в клинике С.П. Боткина. В 1870-1872 годы совершенствовался в клиниках и лабораториях Германии и Австро-Венгрии, после чего преподавал в Медико-хирургической академии общую терапию и диагностику. В 1876-1892 годы заведующий кафедрой частной патологии и терапии, уделял в своих лекциях особое внимание вопросам врачебной этики, гигиены и профилактики заболеваний, статистики в клинической медицине.
Научные труды посвящены проблемам голодания как нарушения тканевого метаболизма; впервые доказал наличие дегенеративных изменений во всех паренхиматозных органах при этом состоянии, выявил повышение температуры тела голодающего организма в состоянии агонии, а также впервые установил процесс замедления разрушения тканей при повторном голодании. Установил, что при лихорадке у животных резко уменьшается содержание гликогена в печени, снижается секреторная функция желудка; описал антибиотические свойства зелёной плесени. Разработал метод осмотра населения с целью раннего выявления туберкулёза. Обосновывал роль психики в развитии заболеваний внутренних органов и важность психотерапевтических мероприятий.
Основатель (1880 год) и редактор журнала «Врач», освещавшего вопросы общественной медицины, врачебной этики и другого. Участник Литературного фонда, Российского общества Красного Креста и другого. Организатор фондов материальной помощи студентам, врачам и их семьям (Общество вспомоществования студентам, «Вспомогательная касса», «Манассеинский рубль»).
Сочинения:
Материалы для вопроса о голодании. СПб., 1869;
Лекции общей терапии. СПб., 1879. Ч. 1.