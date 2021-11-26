МАКУШЕВ ВИКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАКУШЕВ ВИКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский историк-славист, член-корреспондент Петербургской АН (1878 год).
Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1860 год), в 1862-1865 годы секретарь российского консульства в Дубровнике, занимался изучением истории Дубровника, по результатам исследований опубликовал «Очерк дипломатических сношений России с Дубровницкой республикой» (1865 год), статьи о югославянских землях в газете «Голос» (1864 год), журнал «Русский вестник» (1866 год), книгу «Задунайские и адриатические славяне» (1867 год) и защитил магистерскую диссертацию «Исследования об исторических памятниках и бытописателях Дубровника». В 1868-1871 годы работал в итальянских архивах и библиотеках. В 1871-1883 годы профессор Варшавского университета, был близок к славянофилам.
Автор исследований по истории славянского населения Албании («Исторические изыскания о славянах в Албании в средние века», 1871 год), Италии, Болгарии («Болгария под турецким владычеством, преимущественно в XV и XVI веках», 1872 год и другие работы) и Сербии («О пронии в древней Сербии», 1874 год).
Макушев занимался также и другими проблемами славистики, в том числе исследованием «Слова о полку Игореве». Часть выявленных им документов из итальянских архивов была опубликована в сборниках «Итальянские архивы и хранящиеся в них материалы для славянской истории» (1871 год) и «Исторические памятники южных славян...» (ч. 1-2, 1874-1882 годы). В своих работах по истории южных славян, в частности болгар, отстаивал идею о том, что турецкое завоевание имело для них положительное значение вплоть до XVII века, когда вследствие постепенного ослабления Османской империи ухудшилось и положение славянского населения.