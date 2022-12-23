МАГНИЦКИЙ, МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ Магницкий, Михаил Леонтьевич (23.04[04.05].1778, Москва — 21.10[02.11].1844, Одесса) — российский государственный деятель.

Магницкий, Михаил Леонтьевич (23.04[04.05].1778, Москва — 21.10[02.11].1844, Одесса) — российский государственный деятель. Из семьи прокурора. В 1793—1795 учился в московском университетском Благородном пансионе. С 1795 — на службе в лейб-гвардии Преображенском полку; с 1798 — в коллегии иностранных дел. С 1803 в МВД, сблизился с М. М. Сперанским , после опалы которого был сослан в Вологду (1812—1816). Снискав расположение А. А. Аракчеева и А. Н. Голицына , был 30 августа 1816 назначен воронежским вице-губернатором, с 14 июня 1817 — симбирским гражданским губернатором, с 1819 — членом Главного правления училищ. В 1819 М. был послан ревизором в Казань. Обвинил администрацию Казанского университета в «безбожном направлении преподавания» и предложил реформировать университет. Сущность преобразований М. заключалась в искоренении вольнодумства. Правительственная ревизия оценила результаты деятельности М. как полное падение авторитета университета, обнаружив еще и растрату. 6 мая 1826 был отстранен от должности; для покрытия растраты был наложен секвестр на его имения.

Выслан в Ревель, редактировал журнал «Радуга» (1832—1833), предвосхитил идеи славянофильства . Переехал в Одессу, сотрудничал в «Одесском вестнике» и «Одесском альманахе». В «Кратком руководстве к деловой и государственной словесности для чиновников, поступающих на службу» (М., 1835) доказывал, что деловой слог значим для структуры национального языка, описал все существующие виды «служебного языка», давая сведения об истории каждого и рекомендации по практическому применению.

Лит .: Феоктистов Е. М. Магницкий. СПб., 1865; Загоскин Н. П. Из времен Магницкого. Страничка из истории Казанского университета 20-х гг., Казань, 1894. В. Л. Телицын.