ЛОПАТИН ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

ЛОПАТИН ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ - русский фи­ло­соф, пред­ста­ви­тель пер­со­на­лиз­ма .

Пле­мян­ник П. Л. Че­бы­ше­ва. С ран­них лет близ­кий друг Вл. С.Соловьёва. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический фа­куль­тет Московского университета (1879). С 1883 года пре­по­да­вал на ка­фе­д­ре фи­ло­со­фии Московского университета, с 1892 года - про­фес­сор. Его ма­ги­стер­ская и за­тем док­тор­ская дис­сер­та­ции со­ста­ви­ли две час­ти тру­да «По­ло­жи­тель­ные за­да­чи фи­ло­со­фии» (часть 1: «Об­ласть умо­зри­тель­ных во­про­сов», 1886; часть 2: «За­кон при­чин­ной свя­зи, как ос­но­ва умо­зри­тель­но­го зна­ния дей­ст­ви­тель­но­сти», 1891). В 1899-1918 годы воз­глав­лял Московское пси­хо­ло­гическое общество - один из важ­ней­ших цен­тров ака­де­мической фи­ло­со­фии в Рос­сии. Со­ре­дак­тор (с 1894 года) и ру­ко­во­ди­тель (в 1905-1918 годы) журнала «Во­про­сы фи­ло­со­фии и пси­хо­ло­гии».

Свою фи­ло­со­фию Лопатин на­зы­вал «кон­крет­ным спи­ри­туа­лиз­мом», её клю­че­вые прин­ци­пы за­им­ст­во­ва­ны из фи­ло­со­фии Г. В. Лейб­ни­ца, а многие идеи пе­ре­кли­ка­ют­ся с идея­ми А. Берг­со­на . Счи­тая че­ло­ве­ка аб­со­лют­ным цен­тром ре­аль­но­сти, Лопатин глав­ное его ка­че­ст­во ус­мат­ри­вал в спо­соб­но­сти к творческой дея­тель­но­сти, к «дей­ст­ви­тель­но­му раз­ви­тию»; на этой ос­но­ве Лопатин про­ти­во­пос­тав­лял ду­хов­ный мир ми­ру ма­те­ри­аль­но­му, фи­зи­че­ско­му, где глав­ное - «инерт­ная эк­ви­ва­лент­ность при внеш­ней под­виж­но­сти» («Ак­сио­мы фи­ло­со­фии: [Избр. ста­тьи]». М., 1996. С. 33). По­ня­тие фи­зической при­чин­но­сти долж­но быть под­чи­не­но бо­лее об­ще­му по­ня­тию при­чин­но­сти, ос­но­ван­но­му на пред­став­ле­нии о по­ро­ж­де­нии но­во­го в творческом ак­те, со­вер­шае­мом ду­хов­ным су­ще­ст­вом (че­ло­ве­че­ской лич­но­стью). Творческая сущ­ность лич­но­сти про­яв­ля­ет­ся в лю­бом эле­мен­те её бы­тия, на­чи­ная с эле­мен­тар­но­го ощу­ще­ния. Вре­мя яв­ля­ет­ся внутренней ха­рак­те­ри­сти­кой че­ло­ве­че­ской лич­но­сти, ка­ж­дый творческий акт ко­то­рой соз­да­ёт но­вое со­стоя­ние, вы­тес­няю­щее пред­ше­ст­вую­щие со­стоя­ния, и это и есть вре­мя. При этом лич­ность воз­вы­ша­ет­ся над вре­ме­нем как не­что це­ло­ст­ное и еди­ное, что оз­на­ча­ет, что она есть суб­стан­ция. Вре­мя при этом вы­сту­па­ет у Лопатина фор­мой взаи­мо­дей­ст­вия суб­стан­ций. Фи­зический мир при­зна­ёт­ся вто­рич­ным по от­но­ше­нию к ми­ру суб­стан­ций; объ­ек­ты и яв­ле­ния это­го ми­ра Лопатин рас­смат­ри­ва­ет как «пси­хи­че­ские знач­ки» творческих дей­ст­вий суб­стан­ций. Важ­ней­шим по­сту­ла­том кон­цеп­ции Лопатина ста­ло ут­вер­ж­де­ние о том, что суб­стан­ция им­ма­нент­на сво­им яв­ле­ни­ям. «Яв­ле­ния ду­ха долж­ны быть не толь­ко по­ка­за­те­ля­ми, но и пря­мою реа­ли­за­ци­ей его суще­ст­ва, по­то­му что они суть его ак­ты и со­стоя­ния, а дух вне сво­их со­стояний и дей­ст­вий есть пус­тая аб­ст­рак­ция - сло­вес­ный тер­мин, а не дей­ст­ви­тель­ность» (Там же. С. 170-171). Од­на­ко Лопатин не про­во­дит этот но­ва­тор­ский прин­цип дос­та­точ­но по­сле­до­ва­тель­но, при кон­крет­ном ана­ли­зе фе­но­ме­нов ду­ши он воз­вра­ща­ет­ся к но­во­ев­ро­пей­ской тра­ди­ции по­ни­ма­ния суб­стан­ции ( Р. Де­карт , Лейб­ниц), что ста­ло пред­ме­том кри­ти­ки со сто­ро­ны Вл. С. Со­ловь­ё­ва.

В эти­ке Лопатина по­ни­мал зло как обо­соб­ле­ние, эгои­стическое са­мо­ут­вер­жде­ние отдельной лич­но­сти (суб­стан­ции), раз­ру­шаю­щее ор­га­ническую взаи­мо­связь суб­стан­ций; на­обо­рот, доб­ро - это уст­рем­ле­ние к ещё боль­ше­му един­ст­ву и взаи­мо­за­ви­си­мо­сти суб­стан­ций. При этом всё боль­шее ор­га­ническое един­ст­во суб­стан­ций не мо­жет и не долж­но оз­на­чать ума­ле­ния цен­но­сти отдельных суб­стан­ций: в ор­га­ническом це­лом ка­ж­дая суб­стан­ция-лич­ность долж­на с ещё боль­шей пол­но­той рас­крыть свои по­тен­ции и своё зна­че­ние в бы­тии.

Сочинения:

Фи­ло­соф­ские ха­рак­те­ри­сти­ки и ре­чи. М., 1911. Минск, 2000;

Лек­ции по ис­то­рии но­вой фи­ло­со­фии. М., 1914. Вып. 1: Кант и его бли­жай­шие по­сле­до­ва­те­ли; Не­от­лож­ные за­да­чи со­вре­мен­ной мыс­ли. 2-е изд. М., 2009.