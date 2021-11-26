ЛИХАЧЁВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

ЛИХАЧЁВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский ар­хео­лог, ну­миз­мат, кол­лек­цио­нер.

Дво­ря­нин, брат И. Ф. Ли­ха­чё­ва - ви­це-адмирала (1874), кол­лек­цио­не­ра, од­но­го из соз­да­те­лей Ка­зан­ско­го горного на­учно-промышленного му­зея; дя­дя Н. П. Ли­ха­чё­ва.

Окон­чил ес­тественно-на­учное от­де­ле­ние фи­зико-ма­те­ма­тического факультета Ка­зан­ско­го университета в 1853 году; слу­жил в кан­це­ля­рии гу­бер­на­то­ра Ка­зан­ской губернии, в 1858 году вы­шел в от­став­ку по бо­лез­ни и по­свя­тил се­бя на­учной дея­тель­но­сти. Со­брал круп­ней­шую в Волж­ско-Кам­ском ре­гио­не кол­лек­цию, вклю­чаю­щую ар­хео­ло­ги­че­ские (осо­бен­но мно­го­чис­лен­ны на­ход­ки из Бол­га­ра и Би­ля­ра), этно­гра­фические, ну­миз­ма­тические ма­те­риа­лы; про­из­ве­де­ния русской, западно-ев­ропейской, египетской, восточной жи­во­пи­си и при­клад­но­го искусства. Один из ос­но­ва­те­лей Ка­зан­ско­го об­ще­ст­ва ар­хео­ло­гии, ис­то­рии и эт­но­гра­фии. Осо­бен­но зна­чи­мы ра­бо­ты Лихачева по ар­хео­ло­гии (от ка­мен­но­го ве­ка до Сред­не­ве­ко­вья), восточной ну­миз­ма­ти­ке, эт­но­гра­фии ка­зан­ских та­тар. Он впер­вые на­ме­тил вы­де­ле­ние ка­мен­но­го и брон­зо­во­го ве­ков в Волж­ско-Кам­ском ре­гио­не, от­нёс Анань­ин­ский мо­гиль­ник к эпо­хе, пе­ре­ход­ной от брон­зо­во­го к же­лез­но­му ве­ку, опи­ра­ясь на дан­ные гео­ло­гии, па­лео­нто­ло­гии, ан­тро­по­ло­гии.

Не­опуб­ли­ко­ван­ный труд Лихачева «Ис­то­рия Ве­ли­кой Бул­га­рии» - пер­вое в отечественной ис­то­рио­гра­фии мо­но­гра­фическое ис­сле­до­ва­ние ис­то­рии и куль­ту­ры Бул­га­рии Волж­ско-Кам­ской, ос­но­ван­ное на письменных и ар­хео­ло­гических ис­точ­ни­ках. В этой и других ра­бо­тах Лихачев от­стаи­вал точ­ку зре­ния о пре­ем­ст­вен­но­сти бул­гар­ской и татарской куль­тур, ука­зал на вы­со­кий уро­вень раз­ви­тия бул­гар­ской ци­ви­ли­за­ции. Опуб­ли­ко­вал ряд кла­дов ре­гио­на (арабских ку­фи­че­ских, зо­ло­то­ор­дын­ских джу­чид­ских, русских мо­нет, зо­ло­тых ди­на­ров па­тан­ских сул­та­нов Ин­дии).

По­сле смер­ти Лихачева его кол­лек­цию (бо­лее 40 тысяч пред­ме­тов) и биб­лио­те­ку (около 1500 то­мов по ар­хео­ло­гии и ну­миз­ма­ти­ке) вы­ку­пил И. Ф. Ли­ха­чёв и пе­ре­дал в дар городскому об­щественному управ­ле­нию Ка­за­ни. На их ос­но­ве соз­дан Ка­зан­ский горный на­учно-промышленный му­зей (ны­не Национальный му­зей Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан, где с 2001 года про­хо­дят еже­год­ные Ли­ха­чёв­ские чте­ния), в ко­то­ром они со­ста­ви­ли осо­бый (Ли­ха­чёв­ский) от­дел, в со­вет­ский пе­ри­од ма­те­риа­лы от­де­ла бы­ли ра­зоб­ще­ны. Ны­не кар­ти­ны, пред­ме­ты де­ко­ра­тив­но- при­клад­но­го искусства, часть эт­но­гра­фического со­б­ра­ния хра­нят­ся в Государственном му­зее изо­бра­зительных ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан, часть ар­хео­ло­гической кол­лек­ций - в Му­зее ар­хео­ло­гии Ка­зан­ско­го университета, ар­хив - в уч­реж­де­ни­ях Ка­за­ни, Санкт-Пе­тер­бур­га, Мо­ск­вы.

Сочинения:

Ар­хео­ло­ги­че­ский ат­лас: Па­мят­ни­ки Волж­ской Бул­га­рии из кол­лек­ции А.Ф. Ли­ха­че­ва. Ка­зань, 1868;

Бы­то­вые па­мят­ни­ки Ве­ли­кой Бул­га­рии. СПб., 1876; Скиф­ские эле­мен­ты в чуд­ских древ­но­стях Ка­зан­ской гу­бер­нии // Тру­ды VI Ар­хео­ло­ги­че­ско­го съез­да. Од., 1886. Т. 1;

Сле­ды брон­зо­во­го ве­ка в Ка­зан­ской гу­бер­нии // Тру­ды VII Ар­хео­ло­ги­че­ско­го съез­да. М., 1891. Т. 2;

Ар­хео­ло­ги­че­ский ат­лас. Ка­зань, 1923 [пре­ди­сло­вие].