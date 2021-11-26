ЛИХАЧЁВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
ЛИХАЧЁВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский археолог, нумизмат, коллекционер.
Дворянин, брат И. Ф. Лихачёва - вице-адмирала (1874), коллекционера, одного из создателей Казанского горного научно-промышленного музея; дядя Н. П. Лихачёва.
Окончил естественно-научное отделение физико-математического факультета Казанского университета в 1853 году; служил в канцелярии губернатора Казанской губернии, в 1858 году вышел в отставку по болезни и посвятил себя научной деятельности. Собрал крупнейшую в Волжско-Камском регионе коллекцию, включающую археологические (особенно многочисленны находки из Болгара и Биляра), этнографические, нумизматические материалы; произведения русской, западно-европейской, египетской, восточной живописи и прикладного искусства. Один из основателей Казанского общества археологии, истории и этнографии. Особенно значимы работы Лихачева по археологии (от каменного века до Средневековья), восточной нумизматике, этнографии казанских татар. Он впервые наметил выделение каменного и бронзового веков в Волжско-Камском регионе, отнёс Ананьинский могильник к эпохе, переходной от бронзового к железному веку, опираясь на данные геологии, палеонтологии, антропологии.
Неопубликованный труд Лихачева «История Великой Булгарии» - первое в отечественной историографии монографическое исследование истории и культуры Булгарии Волжско-Камской, основанное на письменных и археологических источниках. В этой и других работах Лихачев отстаивал точку зрения о преемственности булгарской и татарской культур, указал на высокий уровень развития булгарской цивилизации. Опубликовал ряд кладов региона (арабских куфических, золотоордынских джучидских, русских монет, золотых динаров патанских султанов Индии).
После смерти Лихачева его коллекцию (более 40 тысяч предметов) и библиотеку (около 1500 томов по археологии и нумизматике) выкупил И. Ф. Лихачёв и передал в дар городскому общественному управлению Казани. На их основе создан Казанский горный научно-промышленный музей (ныне Национальный музей Республики Татарстан, где с 2001 года проходят ежегодные Лихачёвские чтения), в котором они составили особый (Лихачёвский) отдел, в советский период материалы отдела были разобщены. Ныне картины, предметы декоративно- прикладного искусства, часть этнографического собрания хранятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, часть археологической коллекций - в Музее археологии Казанского университета, архив - в учреждениях Казани, Санкт-Петербурга, Москвы.
Сочинения:
Археологический атлас: Памятники Волжской Булгарии из коллекции А.Ф. Лихачева. Казань, 1868;
Бытовые памятники Великой Булгарии. СПб., 1876; Скифские элементы в чудских древностях Казанской губернии // Труды VI Археологического съезда. Од., 1886. Т. 1;
Следы бронзового века в Казанской губернии // Труды VII Археологического съезда. М., 1891. Т. 2;
Археологический атлас. Казань, 1923 [предисловие].