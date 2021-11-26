ЛЕОНТОВИЧ Федор Иванович

Историк государства и права.

Окончил Нежинский лицей (1855), юридический факультет Киевского университета (1860). Магистерская диссертация: «Историческое исследование о правах литовско-русских евреев» (1863). Докторская диссертация: «Древнее хорвато-далматское законодательство» (1868). Преподавал в Киевском университете, Ришельевском лицее. С 1865 преподавал в Новороссийском университете. Ординарный профессор (1868), ректор (1869-1877), декан юридического факультета (1878-81), проректор (1881-84) Новороссийского университета. Директор Одесского коммерческого училища (1884-92). Профессор Варшавского университета (1892-1902).

Исследования Леонтовича отличались широким применением сравнительно-исторического метода, особенно в изучении права славянских народов. Считал древнерусскую вервь семейной общиной, схожей с южнорусской задругой (общинно-задружная теория) и отводил ей ключевую роль в генезисе древнерусского государства. Одним из первых начал изучение русско-литовского государственного и обычного права.

Сочинения:

Древнее хорвато-далматское законодательство // Записки императорского Новороссийского университета. 1868. Т. 1. Вып. 3,4;

История русского права. Одесса, 1869. Вып. 1;

Задружно-общинный характер политического быта древней России // Журнал Министерства народного просвещения. 1874. № №6-8;

Очерки истории литовско-русского права. Образование территории Литовского государства. СПб., 1894.