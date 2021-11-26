ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - российский церковный историк.
Из семьи сельского священника. Окончил Московскую духовную академию (МДА, 1870). Магистр богословия (1871), доктор богословия (1879), доцент (1871), экстраординарный (с 1874), ординарный (с 1879) профессор по кафедре истории древней Церкви МДА; ординарный (с 1895), заслуженный ординарный (с 1898) профессор Московского университета по кафедре церковной истории.
Наиболее значительные исследования Лебедева посвящены истории Церкви эпохи Вселенских соборов и IX-XI векам. Лебедев занимался также историей церковной иерархии, приходского духовенства, монашества, церковного просвещения, богословских школ, историей догматических споров, проблемой роли императоров в церковной жизни. Ряд работ посвящён вопросам истории русской Церкви [в частности, наследию митрополитп Филарета (Дроздова)], западных церквей, а также библеистики и канонического права. Автор историографических обзоров и рецензий на наиболее значимые сочинения современных ему западных историков. Не утратил своего значения монументальный труд Лебедева «Церковная историография в главных её представителях с IV-го века по XX» (1898, переиздан в 2000). Ряд статей Лебедева посвящён актуальным проблемам современной ему церковной жизни, в частности вопросам о церковных соборах и восстановлении патриаршества в России.
В докторской диссертации «Вселенские соборы IV и V веков. Обзор их догматической деятельности в связи с направлением школ Александрийской и Антиохийской» (1879; 4-е издание, 2007) Лебедев рассматривал догматические движения и споры IV-V веков как типы развития богословской мысли, отразившие различные гносеологические предпосылки, результатом чего стало возникновение двух основных направлений в богословии древней Церкви - александрийской школы и антиохийской школы. Диссертация имела неоднозначные отзывы: А. фон Гарнак отмечал широту знакомства и тщательность работы автора с источниками, А.М. Иванцов-Платонов оспаривал основной тезис Лебедева о возможности описания богословских споров IV-V веков как противостояния богословских школ и обвинял Лебедева в излишнем рационализме.
Лебедев - член Общества любителей духовного просвещения, активный участник публичных богословских чтений в Москве. Среди его учеников - Н.Н. Глубоковский, А.А. Спасский, А.П. Доброклонский, И.Д. Андреев, А.И. Покровский, протоиерей А.В. Мартынов.
Сочинения:
Исторические очерки состояния Византийско-Восточной Церкви от конца XI до середины XV в. 2-е изд. СПб., 2003;
Очерки внутренней истории Византийско-Восточной Церкви в IX, X и XI вв. 2-е изд. СПб., 2003;
История разделения церквей в IX, X и XI вв. 2-е изд. СПб., 2004;
История Греко-Восточной Церкви под властью турок: от падения Константинополя до настоящего времени: В 2 кн. 3-е изд. СПб., 2004;
«Великий и в малом...». Исследования по истории Русской Церкви и развития русской церковно-исторической науки. СПб., 2005;
Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом. 4-е изд. СПб., 2006.