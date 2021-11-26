ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - российский церковный историк.

Из се­мьи сель­ско­го свя­щен­ни­ка. Окон­чил Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (МДА, 1870). Ма­гистр бо­го­сло­вия (1871), доктор бо­го­сло­вия (1879), до­цент (1871), экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (с 1874), ор­ди­нар­ный (с 1879) профессор по ка­фед­ре ис­то­рии древ­ней Церк­ви МДА; ор­ди­нар­ный (с 1895), за­слу­жен­ный ор­ди­нар­ный (с 1898) профессор Московского университета по ка­фед­ре цер­ков­ной ис­тории.

Наи­бо­лее зна­чительные ис­сле­до­ва­ния Лебедева по­свя­ще­ны ис­то­рии Церк­ви эпо­хи Все­лен­ских со­бо­ров и IX-XI векам. Лебедев за­ни­мал­ся так­же ис­то­ри­ей цер­ков­ной ие­рар­хии, при­ход­ско­го ду­хо­вен­ст­ва, мо­на­ше­ст­ва, цер­ков­но­го про­све­ще­ния, бо­го­слов­ских школ, ис­то­ри­ей дог­ма­тических спо­ров, про­бле­мой ро­ли им­пе­ра­то­ров в цер­ков­ной жиз­ни. Ряд ра­бот по­свя­щён во­про­сам ис­то­рии русской Церк­ви [в ча­ст­но­сти, на­сле­дию митрополитп Фи­ла­ре­та (Дроз­до­ва)], западных церк­вей, а так­же биб­леи­сти­ки и ка­но­нического пра­ва . Ав­тор ис­то­рио­гра­фических об­зо­ров и ре­цен­зий на наи­бо­лее зна­чи­мые со­чи­не­ния современных ему западных ис­то­ри­ков. Не ут­ра­тил сво­его зна­че­ния мо­ну­мен­таль­ный труд Лебедева «Цер­ков­ная ис­то­рио­гра­фия в глав­ных её пред­ста­ви­те­лях с IV-го века по XX» (1898, пе­ре­издан в 2000). Ряд ста­тей Лебедева по­свя­щён ак­ту­аль­ным про­бле­мам современной ему цер­ков­ной жиз­ни, в ча­ст­но­сти во­про­сам о цер­ков­ных со­бо­рах и вос­ста­нов­ле­нии пат­ри­ар­ше­ст­ва в Рос­сии.

В док­тор­ской диссертации «Все­лен­ские со­бо­ры IV и V ве­ков. Об­зор их дог­ма­ти­че­ской дея­тель­но­сти в свя­зи с на­прав­ле­ни­ем школ Алек­сан­д­рий­ской и Ан­ти­охий­ской» (1879; 4-е издание, 2007) Лебедев рас­смат­ри­вал дог­ма­тические дви­же­ния и спо­ры IV-V веков как ти­пы раз­ви­тия бо­го­слов­ской мыс­ли, от­ра­зив­шие различные гно­сео­ло­гические пред­по­сыл­ки, ре­зуль­та­том че­го ста­ло воз­ник­но­ве­ние двух основных на­прав­ле­ний в бо­го­сло­вии древ­ней Церк­ви - алек­сан­д­рий­ской шко­лы и ан­ти­охий­ской шко­лы. Дис­сер­та­ция име­ла не­од­но­знач­ные от­зы­вы: А. фон Гар­нак от­ме­чал ши­ро­ту зна­ком­ст­ва и тща­тель­ность ра­бо­ты ав­то­ра с ис­точ­ни­ка­ми, А.М. Иван­цов-Пла­то­нов ос­па­ри­вал основной те­зис Лебедева о воз­мож­но­сти опи­са­ния бо­го­слов­ских спо­ров IV-V веков как про­ти­во­стоя­ния бо­го­слов­ских школ и об­ви­нял Лебедева в из­лиш­нем ра­цио­на­лиз­ме.

Лебедев - член Общества лю­би­те­лей ду­хов­но­го про­све­ще­ния, ак­тив­ный уча­ст­ник пуб­лич­ных бо­го­слов­ских чте­ний в Мо­ск­ве. Сре­ди его уче­ни­ков - Н.Н. Глу­бо­ков­ский, А.А. Спас­ский, А.П. Доб­ро­клон­ский, И.Д. Ан­д­ре­ев, А.И. По­кров­ский, протоиерей А.В. Мар­ты­нов.

Сочинения:

Ис­то­ри­че­ские очер­ки со­стоя­ния Ви­зан­тий­ско-Вос­точ­ной Церк­ви от кон­ца XI до се­ре­ди­ны XV в. 2-е изд. СПб., 2003;

Очер­ки внут­рен­ней ис­то­рии Ви­зан­тий­ско-Вос­точ­ной Церк­ви в IX, X и XI вв. 2-е изд. СПб., 2003;

Ис­то­рия раз­де­ле­ния церк­вей в IX, X и XI вв. 2-е изд. СПб., 2004;

Ис­то­рия Гре­ко-Вос­точ­ной Церк­ви под вла­стью ту­рок: от па­де­ния Кон­стан­ти­но­по­ля до на­стоя­ще­го вре­ме­ни: В 2 кн. 3-е изд. СПб., 2004;

«Ве­ли­кий и в ма­лом...». Ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии Рус­ской Церк­ви и раз­ви­тия рус­ской цер­ков­но-ис­то­ри­че­ской нау­ки. СПб., 2005;

Эпо­ха го­не­ний на хри­сти­ан и ут­вер­жде­ние хри­сти­ан­ст­ва в гре­ко-рим­ском ми­ре при Кон­стан­ти­не Ве­ли­ком. 4-е изд. СПб., 2006.