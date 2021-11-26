КЮЛЬ-ТЕГИНА СТЕЛА

КЮЛЬ-ТЕГИНА СТЕЛА - каменная стела с надписями, часть поминального комплекса в честь Кюль-тегина.

Ком­плекс рас­по­ло­жен в уро­чи­ще Ко­шо-Цай­дам, на бе­ре­гу реки Ор­хон, в 400 км за­пад­нее г. Улан-Ба­тор (Мон­го­лия). От­крыт Н.М. Яд­рин­це­вым в 1889 году, не­од­но­крат­но изу­чал­ся и опи­сы­вал­ся, рас­коп­ки В.В. Рад­ло­ва в 1891 году, монголько-че­хословацкая экс­пе­ди­ции под руководством Л. Йис­ла в 1958 году. Ком­плекс ос­вя­щён 1 августа 732 года (по рас­чё­там С.Г. Кляш­тор­но­го, Кюль-те­гин умер 27 февраля 731 года, по­хо­ро­нен 1 ноября 731 года) в при­сут­ст­вии китайского по­соль­ст­ва, строи­тель­ст­во про­дол­жа­лось до конца 733 года.

Ком­плекс вклю­ча­ет пло­щад­ку (кро­ме вхо­да, рас­по­ло­жен­но­го на вос­то­ке, ок­ру­же­на рвом ши­ри­ной в верх­ней час­ти до 6 м, глу­би­ной до 2 м), храм; соб­ст­вен­но Кюль-Тегина стелу; из­вая­ния и бал­ба­лы. Пло­щад­ка вы­тя­ну­та по ли­нии вос­ток-за­пад, пря­мо­уголь­ная (67,25×28,85 м), вы­мо­ще­на квад­рат­ным сыр­цо­вым кир­пи­чом (33× 33 см). По­се­ре­ди­не пло­щад­ки - квад­рат­ный в пла­не храм (10,25×10,25 м) на фун­да­мен­те (13×13 м) из обож­жён­но­го кир­пи­ча; имел ош­ту­ка­ту­рен­ные сте­ны, ук­ра­шен­ные сна­ру­жи узо­ра­ми, вы­пол­нен­ны­ми крас­ной крас­кой, и леп­ны­ми мас­ка­ми дра­ко­нов, внут­ри - фре­ска­ми (не сохранился); кров­лю под­дер­жи­ва­ли 16 де­ревянных ко­лонн на ка­мен­ном ос­но­ва­нии. В хра­ме рас­по­ла­га­лось ого­ро­жен­ное свя­ти­ли­ще (4,4×4,4 м), где бы­ли ста­туи Кюль-те­ги­на и его же­ны, ям­ки, где най­де­ны фраг­мен­ты ке­ра­ми­ки (ве­ро­ят­но, со­су­ды с ри­ту­аль­ной пи­щей); за­пад­нее свя­ти­ли­ща - гра­нит­ный куб с уг­луб­ле­ни­ем свер­ху.

В 8 м к за­па­ду от вхо­да на пло­щад­ку стоя­ла мра­мор­ная че­ре­па­ха дли­ной 2,25 м, слу­жив­шая ос­но­ва­ни­ем Кюль-Тегина стела; к хра­му ве­ла ал­лея с мра­мор­ны­ми скульп­ту­ра­ми (со­хра­ни­лись: жен­щи­на с плат­ком в ру­ке, стоя­щий муж­чи­на с ме­чом, 3 ко­ле­но­пре­кло­нён­ных муж­чи­ны). На вос­ток от вхо­да в 2 ря­да стоя­ли 169 бал­ба­лов. Кюль-Тегина стела име­ет высоту 3,15 м, пя­ти­уголь­ное ос­но­ва­ние 1,24×0,41 м; на од­ной сто­ро­не - китайская там­га, на дру­гой - ки­тай­ская и 2 ру­нические над­пи­си, на трёх - 2 ру­нических тек­ста (так называемая боль­шая и I ма­лая над­пи­си), на 4 под­тё­сан­ных рёб­рах - не­боль­шие ру­нические тек­сты (в основном со­хра­ни­лись 3).

Ру­нические тек­сты (впер­вые де­шиф­ро­ва­ны датским учё­ным В. Том­се­ном) от­но­сят­ся к ор­хо­но-ени­сей­ским над­пи­сям, по­свя­ще­ны ис­то­рии Тюрк­ско­го ка­га­на­та и за­слу­гам Кюль-те­ги­на; основные тек­сты вос­про­из­во­дят речь Биль­ге-ка­га­на. Ав­тор тек­стов - Йол­лыг-те­гин, при­над­ле­жав­ший пра­вя­ще­му ро­ду Аши­на. В соз­да­нии ком­плек­са уча­ст­во­ва­ли китайские мас­те­ра, в том числе гра­вё­ры по кам­ню. Ком­плекс был раз­ру­шен уй­гу­ра­ми в 745 году (смотри Уй­гур­ский ка­га­нат ) или, ме­нее ве­ро­ят­но, кыр­гы­за­ми в 840 году (смотри Кыр­гыз­ский ка­га­нат ), по­том вос­ста­нав­ли­вал­ся (упо­ми­на­ет­ся как до­сто­при­ме­ча­тель­ность во 2-й половине XIII века, при Ху­би­лае).

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