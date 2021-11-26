КЮЛЬ-ТЕГИНА СТЕЛА
КЮЛЬ-ТЕГИНА СТЕЛА - каменная стела с надписями, часть поминального комплекса в честь Кюль-тегина.
Комплекс расположен в урочище Кошо-Цайдам, на берегу реки Орхон, в 400 км западнее г. Улан-Батор (Монголия). Открыт Н.М. Ядринцевым в 1889 году, неоднократно изучался и описывался, раскопки В.В. Радлова в 1891 году, монголько-чехословацкая экспедиции под руководством Л. Йисла в 1958 году. Комплекс освящён 1 августа 732 года (по расчётам С.Г. Кляшторного, Кюль-тегин умер 27 февраля 731 года, похоронен 1 ноября 731 года) в присутствии китайского посольства, строительство продолжалось до конца 733 года.
Комплекс включает площадку (кроме входа, расположенного на востоке, окружена рвом шириной в верхней части до 6 м, глубиной до 2 м), храм; собственно Кюль-Тегина стелу; изваяния и балбалы. Площадка вытянута по линии восток-запад, прямоугольная (67,25×28,85 м), вымощена квадратным сырцовым кирпичом (33× 33 см). Посередине площадки - квадратный в плане храм (10,25×10,25 м) на фундаменте (13×13 м) из обожжённого кирпича; имел оштукатуренные стены, украшенные снаружи узорами, выполненными красной краской, и лепными масками драконов, внутри - фресками (не сохранился); кровлю поддерживали 16 деревянных колонн на каменном основании. В храме располагалось огороженное святилище (4,4×4,4 м), где были статуи Кюль-тегина и его жены, ямки, где найдены фрагменты керамики (вероятно, сосуды с ритуальной пищей); западнее святилища - гранитный куб с углублением сверху.
В 8 м к западу от входа на площадку стояла мраморная черепаха длиной 2,25 м, служившая основанием Кюль-Тегина стела; к храму вела аллея с мраморными скульптурами (сохранились: женщина с платком в руке, стоящий мужчина с мечом, 3 коленопреклонённых мужчины). На восток от входа в 2 ряда стояли 169 балбалов. Кюль-Тегина стела имеет высоту 3,15 м, пятиугольное основание 1,24×0,41 м; на одной стороне - китайская тамга, на другой - китайская и 2 рунические надписи, на трёх - 2 рунических текста (так называемая большая и I малая надписи), на 4 подтёсанных рёбрах - небольшие рунические тексты (в основном сохранились 3).
Рунические тексты (впервые дешифрованы датским учёным В. Томсеном) относятся к орхоно-енисейским надписям, посвящены истории Тюркского каганата и заслугам Кюль-тегина; основные тексты воспроизводят речь Бильге-кагана. Автор текстов - Йоллыг-тегин, принадлежавший правящему роду Ашина. В создании комплекса участвовали китайские мастера, в том числе гравёры по камню. Комплекс был разрушен уйгурами в 745 году (смотри Уйгурский каганат) или, менее вероятно, кыргызами в 840 году (смотри Кыргызский каганат), потом восстанавливался (упоминается как достопримечательность во 2-й половине XIII века, при Хубилае).