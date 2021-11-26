КУНИК АРИСТ АРИСТОВИЧ

КУНИК АРИСТ АРИСТОВИЧ - российский ис­то­рик, экс­т­ра­ор­ди­нар­ный академик Пе­тербуржской АН (1850 год), действительный статский советник (1864 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил Бер­лин­ский университет (1838 год). За­тем при­ехал в Санкт-Пе­тер­бург. С 1844 года 2-й хра­ни­тель русских мо­нет и древ­но­стей Ну­миз­ма­тического му­зея Пе­тербургской АН. С 1859 года хра­ни­тель русских мо­нет, с 1864 года хра­ни­тель, с 1886 года стар­ший хра­ни­тель га­ле­рей императора Пет­ра I и дра­го­цен­ных ве­щей в Эр­ми­та­же . Од­но­вре­мен­но с 1851 года со­труд­ник Санкт-Пе­тербургской ар­хео­гра­фической ко­мис­сии и главный редактор из­да­вав­ших­ся ею сбор­ни­ков иностранных ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Рос­сии, с 1858 года биб­лио­те­карь (ди­рек­тор) 1-го от­де­ле­ния Библиотеки Пе­тербургской АН (в 1881 году соз­дал Славянский от­дел). Раз­ви­вал уче­ние о скандинаввском про­ис­хо­ж­де­нии пер­вых древнерусских кня­зей [«При­зва­ние швед­ских рос­сов фин­на­ми и сла­вя­на­ми» («Die Be­rufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen», Bd 1-2, 1844-1845 годы)].

Куник - ав­тор ра­бот по ис­то­рии русско - ви­зантийских от­но­ше­ний , ис­то­рии русской нау­ки и куль­ту­ры XVIII века, ви­зантийской и славянской хро­но­ло­гии. Пер­вым обос­но­вал да­ту Калк­ской бит­вы 1223 года. Со­ста­вил и из­дал «Сбор­ник ма­те­риа­лов для ис­то­рии Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии на­ук в XVIII ве­ке» (части 1-2, 1865 год). При под­держ­ке Куника Пе­тербургская АН взя­ла на се­бя из­да­ние «Рус­ской ис­то­ри­че­ской биб­лио­гра­фии» братьев Лам­би­ных. Член-уч­ре­ди­тель Рус­ско­го ар­хео­ло­ги­чес­ко­го об­щест­ва (1846 год).

Сочинения:

О рус­ско-ви­зан­тий­ских мо­не­тах Яро­сла­ва I Вла­ди­ми­ро­ви­ча... СПб., 1860 год

Из­вес­тия ал-Бек­ри и дру­гих ав­то­ров о Ру­си и сла­вя­нах. СПб., 1878-1903 год. Ч. 1-2 (совм. с В.Р. Ро­зе­ном)