Кто придумал лампочку Ильича? Кто учился в школе в 1960-е годы, помнит, что та штука, о которой говорили «висит груша – нельзя скушать», называлась «лампочка Ильича». Всё это проистекало из ленинского плана ГОЭЛРО и последующей электрификации всей страны. Но оказывается, именно эту лампочку изобрели намного раньше и свет в наши дома проник аж в середине XIX века. Вообще, первую лампочку накаливания изобрели в Англии в 1809 году, а вот лампочку с современной вольфрамовой нитью накаливания создал наш инженер, изобретатель Александр Лодыгин. Свой патент он утвердил в 1874 году, и его сразу признали почти во всех странах Европы: Австро-Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании,... На чтение: 1 минута

Кто учился в школе в 1960-е годы, помнит, что та штука, о которой говорили «висит груша – нельзя скушать», называлась «лампочка Ильича». Всё это проистекало из ленинского плана ГОЭЛРО и последующей электрификации всей страны. Но оказывается, именно эту лампочку изобрели намного раньше и свет в наши дома проник аж в середине XIX века.

Вообще, первую лампочку накаливания изобрели в Англии в 1809 году, а вот лампочку с современной вольфрамовой нитью накаливания создал наш инженер, изобретатель Александр Лодыгин. Свой патент он утвердил в 1874 году, и его сразу признали почти во всех странах Европы: Австро-Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании, Швеции, Саксонии.

Что бы мы делали сегодня без электрической лампочки? Лучины, свечи, керосиновые лампы не расширяли диапазон человеческой деятельности, а изобретение Лодыгина буквально осветило нам путь в будущее. Не зря за свое изобретение он получил престижнейшую Ломоносовскую премию.

Кроме этого, Александр Лодыгин был и первым инженером, предложившим проект электрификации всей страны. Но начавшаяся Первая мировая война и последующая Революция 1917 года положили конец всем его электротехническим новациям. Он уезжает за границу, и в 1923 году умирает в Нью-Йорке. И с тех пор за изобретением окончательно закрепляется название «лампочка Ильича».