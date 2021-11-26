КРУЗЕНШТЕРН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Ранние годы

Павел Иванович родился 24 января 1809 г. в Ревеле. Его отец – Иван Федорович был путешественником и ученым.

В 1823 г. поступил в Царскосельский лицей. Однако обучение в нем не завершил, и в мае 1826 г. поступил на военную службу. Назначен юнкером Гвардейского экипажа. Плавал на «Сенявине», которым командовал Ф.П. Литке. В 1826 – 1829 гг. на «Сенявине» побывал в кругосветном путешествии. С 1827 г. – мичман.

Военный моряк и исследователь

В 1830 – 1832 гг. плавал на «Коммерстракс»; проводил гидрографические работы в Финском заливе. В 1833 г. переведен на «Кастор», на котором побывал у побережья Голландии. В 1835 г. в составе экипажа «Шампенуаз» отправился в Данциг для переброски десанта. Получил назначение на должность адъютанта военного губернатора Ревеля графа Л.П. Гейдена.

Уже будучи капитан-лейтенантом, К. вместе с А.А. Кейзерлингом в 1843 г. получил назначение на должность главы экспедиции Министерства финансов и Корпуса горных инженеров в Коми. Экспедиция должна была провести геологические работы и составить точные карты северных районов Российской империи.

Выйдя из Усть-Сысольска, отряд отправился к своей цели. В июне – сентябре 1843 г. отряд, двигаясь по Южной и Северной Мылве, направился к Печоре. Были изучены верховья Печоры, р. Илыч, гора Сабля. Далее маршрут экспедиции прошел по низовьям Печоры и Тиманской тундре. Группа пересекла Индигу, вернулась на Печору и прибыла в Пустозерск, затем поднялась по Печоре и Ижме до устья Ухты. В дальнейшем экспедиция разделилась на две части – А.А. Кейзерлинг пошел по Выми, Вычегде и вернулся в Усть-Сысольск, а К. в Усть-Сысольск проследовал через верховья р. Ижма, Чер Ижемская и Чер Вычегодская, Вычегда. По итогам экспедиции была опубликована книга, авторы которой получили Демидовскую премию за 1847 год.

Новые горизонты

В 1849 г. К. построил шхуну «Ермак», на которой провел гидрографические работы в Белом, Баренцевом и Карском морях. За 1849 – 1850 гг. удалось определить и описать устья р. Печоры и Индиги.

С 1851 г. К. приписан к Морскому ученому комитету. В 1852 г. занимался изучением Печорского края, стремясь найти наиболее оптимальный вариант сплава леса (задание Министерства государственных имуществ). В Печорский край К. возвращался девять раз. Член Печорской компании по добыче, обработке и вывозу мачтового леса.

В 1860 г. К. предпринял экспедицию в Карское море, следуя на «Ермаке» и «Эмбрио». У берегов Ямала корабли потерпели крушение, а экипажи чудом вернулись домой.

С 1864 г. – контр-адмирал. С февраля 1869 г. – вице-адмирал с оставлением службы.

Умер К. 8 декабря 1881 г. в имении Асс.

Семья

Первая супруга – Вильгемина Фридерика Коцебу. Вторая супруга – Паулина фон Цеппелин-Ашхаузен. От первого брака родились три сына и две дочери. Во втором браке детей не было.