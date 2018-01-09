Краткий курс истории. Великий психиатр 9 января (н. ст.) 1859 года родился знаменитый русский врач-психиатр Петр Петрович Кащенко. Он считал, что грань между безумием и гениальностью, между бредом и одаренностью очень тонкая. По примеру отца Петр Петрович родился в Кубанской области, в городе Ейске, в семье военного врача Петра Федоровича Кащенко. Кащенко-старшего можно считать основателем врачебной династии, ведь его младший сын Всеволод также пошел по стези медика и педагога, став одним из основателей отечественной школы дефектологии. От отца же Петр Петрович воспринял демократические взгляды. В период с 1876 по 1881 год Кащенко учился сначала в Киевском университете, а затем за блестящую учебу был переведен в Московский университет. В... На чтение: 1 минута

9 января (н. ст.) 1859 года родился знаменитый русский врач-психиатр Петр Петрович Кащенко. Он считал, что грань между безумием и гениальностью, между бредом и одаренностью очень тонкая.

По примеру отца

Петр Петрович родился в Кубанской области, в городе Ейске, в семье военного врача Петра Федоровича Кащенко. Кащенко-старшего можно считать основателем врачебной династии, ведь его младший сын Всеволод также пошел по стези медика и педагога, став одним из основателей отечественной школы дефектологии. От отца же Петр Петрович воспринял демократические взгляды. В период с 1876 по 1881 год Кащенко учился сначала в Киевском университете, а затем за блестящую учебу был переведен в Московский университет. В России в период правления Александра II массово возникали студенческие кружки. В одном из них оказался Кащенко. После убийства царя он публично осудил инициативу студентов отправить венок императору. За это Петр Петрович, будучи женатым и на пороге выпуска (оставалось два месяца), отправился в ставропольскую ссылку.

Новатор-гуманист

Через четыре года жизни в ссылке Кащенко разрешили продолжить обучение в Казанском университете. Там он увлекся психиатрией, изучал ее под руководством самих Л. Ф. Рагозина и В. М. Бехтерева. В 1889 году Кащенко направили в Нижний Новгород, где он должен был реформировать психиатрическую больницу в соответствии с новыми для психиатрии методами гуманизма. Перспективный врач стал внедрять метод трудотерапии, устраивать театральные постановки, общие чаепития и книжные чтения для пациентов, даже сумел привлечь спонсоров для больницы. Постепенно среди населения отношение к психически больным как к животным вытеснялось состраданием и желанием помочь. В итоге за 15 лет на посту главврача Кащенко создал из Нижегородской психиатрической больницы лучшее в своей области медицинское учреждение страны.

В.М. Бехтерев

Революционер

В 1904 году Кащенко возглавил Московскую психиатрическую больницу на Канатчиковой даче, куда перенес свой опыт и взгляды. Когда разразилась революция 1905–1907 годов, врач-демократ принял в ней самое деятельное участие. При этом врачебный авторитет Кащенко был столь высок, что после поражения революции власть не посмела его тронуть, а столичная земская психиатрическая больница, которую он возглавил, стала одной из лучших в Европе. Столь же деятельно трудился великий психиатр на благо революции 1917 года, стал главным психиатром РСФСР. В 1919 году Кащенко предложил программу, которая бы вывела советскую психиатрию на высший уровень в мире. Однако осуществить свои планы Петр Петрович не успел, скоропостижно скончавшись 19 февраля 1920 года от острой желудочной болезни.