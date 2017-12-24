Краткий курс истории. Сергей Боткин 24 декабря (н. ст.) 1889 года ушел из жизни корифей русской медицины, всемирно известный врач Сергей Петрович Боткин. Он сформулировал три правила терапевта, выступил инициатором создания эпидемиологического общества, стоял у истоков женского медицинского образования в России и успел сделать многое другое. Спасенный ученый Сергей Петрович родился 17 сентября 1832 года в купеческой семье. Судьба его, казалось, была предрешена. В семье Сережу считали не слишком умным, ведь к девяти годам он едва научился складывать слова из букв. Так что отец решил отдать его в солдаты. Но мальчика спасли братья, которые заметили: дело не в том, что Сергей плохо складывает слова, а... На чтение: 1 минута

24 декабря (н. ст.) 1889 года ушел из жизни корифей русской медицины, всемирно известный врач Сергей Петрович Боткин. Он сформулировал три правила терапевта, выступил инициатором создания эпидемиологического общества, стоял у истоков женского медицинского образования в России и успел сделать многое другое.

Спасенный ученый

Сергей Петрович родился 17 сентября 1832 года в купеческой семье. Судьба его, казалось, была предрешена. В семье Сережу считали не слишком умным, ведь к девяти годам он едва научился складывать слова из букв. Так что отец решил отдать его в солдаты. Но мальчика спасли братья, которые заметили: дело не в том, что Сергей плохо складывает слова, а в том, что постоянно пересчитывает буквы в своем алфавите. Приглашенный учитель математики обнаружил у Сергея незаурядные способности к этой точной науке. Боткину лежала дорога в Московский университет. Но изданный Николаем I указ 1850 года неожиданно cорвал все планы юноши: в высшее учебное заведение отныне могли поступать только дворяне. Исключение – медицинский факультет.

Братья Боткины (слева направо) Михаил Петрович, Сергей Петрович, Петр Петрович и Дмитрий Петрович

Слава

Боткин мгновенно влюбился в медицину. Во время обучения на медфаке Сергей Петрович задался вопросом, почему в одинаковых случаях лечение одному больному помогает, а другому нет. Впоследствии это определило индивидуальный подход Боткина ко всем его пациентам вместо холодного следования предписаниям медицинских справочников. В 1855 году терапевт Боткин отправился в Крым на войну, где служил под начальством великого хирурга Николая Пирогова. Затем была стажировка в Европе, первая свадьба, докторская диссертация, и в 29 лет Боткин уже профессор, руководитель терапевтической клиники. Он работал так много, что здоровье стало хромать. Но лечиться Сергей Петрович не хотел и не умел, а вот лечить очень хотел. О Боткине начинают ходить легенды, к нему выстраиваются очереди из пациентов.

Три правила терапевта

Сначала над Боткиным посмеивались коллеги, ведь он работал нетрадиционно. Сергей Петрович всерьез задумался о том, чтобы его способ работы с пациентами стал общепринятым в российской медицине. Он обобщает свой богатый врачебный опыт и формулирует три правила терапевта: 1. Настроить больного на выздоровление. 2. Лечить человека целиком. 3. Главную ответственность за появление болезни несет внешняя среда, от качества отдыха до общения с родственниками. Со временем эти правила стали заповедями для терапевтов. В 1889 году Сергей Петрович умер от грудной жабы – тяжелой сердечной болезни.