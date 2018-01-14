Краткий курс истории. Семёнов-Тян-Шанский 14 января (н. ст.) 1827 года родился Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, знаменитый русский географ, президент Русского энтомологического общества, почетный член Императорской Академии наук и Академии художеств, член Государственного совета. Юный помещик Петр Семенов родился в семье ветерана Отечественной войны 1812 года, отставного офицера и писателя П. Н. Семенова. Из четырех детей Петр был третьим. В отеческом имении он занимался самообразованием, увлекся географией и на ее фоне ботаникой, изучал растения в домашней оранжерее и часто уходил за пределы усадьбы и ближайшего леса. Рано лишившись отца, Петр Петрович фактически руководил имением с шестью сотнями крепостных душ, поскольку матушка помутилась рассудком после смерти мужа.... На чтение: 1 минута

14 января (н. ст.) 1827 года родился Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, знаменитый русский географ, президент Русского энтомологического общества, почетный член Императорской Академии наук и Академии художеств , член Государственного совета.

Юный помещик

Петр Семенов родился в семье ветерана Отечественной войны 1812 года, отставного офицера и писателя П. Н. Семенова. Из четырех детей Петр был третьим. В отеческом имении он занимался самообразованием, увлекся географией и на ее фоне ботаникой, изучал растения в домашней оранжерее и часто уходил за пределы усадьбы и ближайшего леса. Рано лишившись отца, Петр Петрович фактически руководил имением с шестью сотнями крепостных душ, поскольку матушка помутилась рассудком после смерти мужа. В возрасте 15 лет юноша поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Он мог сделать прекрасную военную карьеру, но выбрал науку и уже в 1849 году стал членом Русского географического общества.

«Белые пятна» Азии

«География, основанная на догадках» – так называли в ту эпоху географию Центральной Азии, поскольку ее изучение носило теоретический, кабинетный характер и основывалось на сопоставлении старинных письменных источников. Семенову было поручено сделать перевод фундаментального труда немецкого географа Карла Риттера «Землеведение Азии». Обратив внимание на множество неточностей и «белых пятен» в данной работе, Семенов в 1856 году издал перевод первого тома труда Риттера с дополнениями и уточнениями, равными по объему самому переводу. Интересно, что Петр Петрович, вполне изучивший географию гор в теории, никогда не видел их собственными глазами, и это повлекло его вглубь Азии, туда, куда не ступала нога европейца, изучать Тянь-Шань. Семенов был весьма разносторонним человеком. В ходе двух экспедиций 1856 и 1857 годов он обследовал 23 горных перевала, определил высоты 50 вершин, собрал 300 образцов горных пород, коллекции насекомых и моллюсков и 1000 экземпляров растений, в том числе ранее неизвестных науке, и, наконец, опроверг старые представления о вулканическом происхождении Тянь-Шаня. Также ему удалось собрать вторую по значимости коллекцию картин и гравюр в Европе, которую ученый завещал Эрмитажу. Семенов принимал важное участие в работах по отмене крепостного права. Это далеко не полный перечень совершенных Петром Петровичем открытий и благодеяний за его долгую жизнь.

Почему Тян-Шанский

Первая супруга Петра Петровича, Вера, скончалась от скоротечной чахотки (туберкулеза легких), что стало страшным ударом для Семенова. Он был потрясен столь сильно, что заболел сам, и врачи даже предсказывали ему смерть. Но Семенов выжил, оставшись вдовцом с годовалым сыном на руках, и именно после этой трагедии он вскоре решился на отчаянную поездку в Центральную Азию. Во втором браке у Петра Петровича родилось семеро детей. Четверо сыновей стали учеными, дочь – этнографом и художницей. В честь 50-летия экспедиции на Тянь-Шань император Николай II повелел добавить к фамилии Семенова титулование Тян-Шанский, которое передалось потомкам. Скончался Петр Семенов-Тян-Шанский 11 марта 1914 года от воспаления легких.