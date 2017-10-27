Краткий курс истории. Преобразователь природы 27 октября 1855 года родился выдающийся русский биолог и селекционер Иван Владимирович Мичурин. За 60 лет своей научной деятельности он вывел 300 сортов различных видов плодово-ягодных культур. Сегодня мы рассказываем о некоторых ярких и любопытных эпизодах из его 80-летней жизни. Заинтересованный читатель может ознакомиться с насыщенной биографией великого ученого в тематической статье на портале «История.РФ». Черноплодка и лилии-фиалки Любимая многими российскими дачниками так называемая черноплодная рябина – результат селекционной работы Мичурина. Только это не рябина, а необычная разновидность аронии черноплодной: ее Мичурин вывел в конце XIX века, придав растению другой хромосомный набор. Однажды голландцы, знатные ценители цветов, предложили биологу 20... На чтение: 1 минута

27 октября 1855 года родился выдающийся русский биолог и селекционер Иван Владимирович Мичурин . За 60 лет своей научной деятельности он вывел 300 сортов различных видов плодово-ягодных культур. Сегодня мы рассказываем о некоторых ярких и любопытных эпизодах из его 80-летней жизни. Заинтересованный читатель может ознакомиться с насыщенной биографией великого ученого в тематической статье на портале «История.РФ».

Черноплодка и лилии-фиалки

Любимая многими российскими дачниками так называемая черноплодная рябина – результат селекционной работы Мичурина. Только это не рябина, а необычная разновидность аронии черноплодной: ее Мичурин вывел в конце XIX века, придав растению другой хромосомный набор. Однажды голландцы, знатные ценители цветов, предложили биологу 20 тысяч царских золотых рублей за исключительное право выращивать другое его изобретение – мичуринские лилии, которые выглядели как лилии, но издавали аромат фиалки. Биолог луковицы не продал, хотя жил в бедности.

П.И.Котов. Мичурин со студентами

Прослыл колдуном

Мичурина соседи побаивались, хотя и очень любили. Будучи талантливым травником, он прослыл в народе знахарем и колдуном. Птицы сами садились ему на шляпу, чужие дворовые собаки на него не лаяли. Иван Владимирович словами мог исцелить хиреющее растение. Словно талантливый скрипач, определяющий на слух хороший инструмент, он мог среди тысяч саженцев с первого взгляда выбрать удачные. И правда: все остальные погибали.

И.В. Мичурин

Прятал и белых, и красных

Сразу после Октябрьского переворота 1917 года Мичурин сам присягнул новой власти. Но в годы Гражданской войны прятал в своем доме то красных от белых, то белых от красных. И никто на него не донес. Позднее Ленин обратил внимание на труды биолога, и опытный питомник Мичурина был признан объектом государственного значения. Умер великий биолог в 1935 году.

Почтовая марка СССР. «100 лет со дня рождения великого преобразователя природы И.В. Мичурина»