Краткий курс истории. Историк Соловьёв Российский историк, один из основателей государственной школы в русской историографии. На чтение: 1 минута

17 мая (н. ст.) 1820 года родился Сергей Михайлович Соловьёв, российский историк, один из основателей государственной школы в русской историографии.

Учеба

Сергей Михайлович происходил из семьи священника, преподавателя Московского коммерческого училища. По традиции России XIX века, согласно сословному происхождению, в 8 лет был записан в духовное училище, которое так и не окончил. До 13-летнего возраста отец обучал Соловьёва Закону Божьему и древним языкам. К этому же возрасту как минимум 12 раз Соловьёв прочитал «Историю государства Российского» Карамзина. В 1838 году будущий великий ученый с серебряной медалью окончил 1-ю Московскую гимназию. В бытность учебы гимназист попал под покровительство графа Строганова, бывшего попечителем Московского учебного округа. В том же, 1838, году Соловьёв поступил в Московский университет на историко-филологическое отделение. Среди прекрасных историков, преподавателей Соловьёва, можно отметить М.П. Погодина и Т. Н. Грановского. Курс истории Средних веков, который читал последний, заставил Соловьёва прийти к выводу, что русскую историю необходимо изучать без отрыва от судеб других народностей.

Труд всей жизни

В качестве домашнего учителя с 1842 года Соловьёв путешествовал со Строгановыми по Европе. Там молодой ученый имел возможность посещать лекции выдающихся историков современности. В 1845 году, уже в России, Соловьёв защитил магистерскую диссертацию по теме «Об отношениях Новгорода к великим князьям», в 1847-м защитил докторскую диссертацию с работой на тему «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». В 1851 году свет увидел первый из 29 томов «Истории России с древнейших времен» – главного труда жизни Соловьёва, принесшего ему известность в России и Европе.

Главной идеей Соловьёва стало представление об истории России как о едином закономерном поступательном процессе развития от родового строя к «правовому государству» и «европейской цивилизации». Соловьёв указал на зависимость развития особенностей России от ее географического положения. Судьбой Соловьёву было уготовано стать профессором Московского университета, затем его ректором, академиком Петербургской академии наук, тайным советником, заслужить авторитет в царской семье, заниматься историей с сыновьями императора.

Примиритель

К моменту рождения Соловьёва как историка история Карамзина утратила в России былую животрепещущую актуальность. Требовалось не просто рассказать, но объяснить события прошлого. Частично это сделали славянофилы , выступившие с реакцией на старые идеи, олицетворенные Карамзиным. Соловьёв, не примкнувший ни к западникам, ни к славянофилам, бывший патриотом-государственником, стал примирителем между старыми и необходимыми новыми подходами в исторической науке. По мнению Соловьёва, государство – это естественный продукт народной жизни, то есть сам народ в его собственном развитии, поэтому отделять одно от другого не стоит.

Таким образом, Соловьёв пришел к выводу, отличному от представлений Карамзина: история России – это не история правительства с органами власти, а история народной жизни в целом. От славянофилов ученого отличало то, что он не противопоставлял «государство» и «землю» и не ограничивался так называемым духом народа. По мнению Соловьёва, формирование и развитие и государственного, и общественного быта были одинаково необходимы.

Обложка: С.М. Соловьёв. Гравюра Л.А. Серякова

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